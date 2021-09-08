Oppo A11s’in Tasarımı ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Oppo, Oppo A11s olarak adlandırılan yeni A serisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bugün, ünlü bir kaynak, Oppo A11s‘in tasarımını ve renk çeşitlerini sergileyen görüntülerini paylaştı.

Oppo A11s’in sızdırılmış görüntüleri, delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın üst çerçevesine bir kulaklık yerleştirilmiş ve göze çarpan bir alt çerçeveye sahip. Cihazın sol tarafında ses butonları, sağ tarafında ise güç tuşu yer alıyor.

Polikarbonat malzemeden yapılmış gibi görünen arkaya doğru bakıldığında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Üç kamera ve bir LED flaş barındırıyor.

Ayrıca cihazın arka panelinde parmak izi tarayıcı da bulunuyor. Sızdırılan bilgiler telefonun, siyah ve beyaz renklerde satışa sunulacağını gösteriyor. Telefonun Çin’de satışa sunulacağı bilinse de başka hangi pazarlarda görücüye çıkacağı henüz bilinmiyor.

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