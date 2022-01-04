Oppo Enco Air 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli şirket Oppo, Oppo Enco Air 2 ile kulaklık serisine yeni bir model ekledi. Kulaklıklar, 2021’de piyasaya çıkan Enco Air’in üst modeli, bazı yeni özellikler de vaat ediyor. Gelin yeni kulaklıklara birlikte göz atalım.

Oppo Enco Air 2

Görünüm bölümünde Enco Air 2, yarı saydam jöle benzeri bir kasa ile birlikte geliyor. Kulaklıkların dış tasarımı da çoğunlukla değişmeden kalıyor.

Oppo’nun yeni Enco Live ayarını içeren 13.4 mm kompozit titanyum kaplama sürücüler kullanıyor. Oppo, Enco Air 2’nin, kullanıcıların yüksek ses kalitesi gereksinimlerini karşılamak için; sesi daha dengeli hale getirmek için şirketin Blu-ray teknolojisi vaat ediyor.

Enco Air 2’de bir bas kanalının bulunması; bas performansını daha da artırıyor. Ayrıca TWS’nin “darbeli bas” ve “melodik vokal” olmak üzere iki yeni stereo ses efekti sunmasını sağlıyor.

Oppo Enco Air 2, 24 saate kadar pil yedekleme kapasitesine sahip; ve bağlantı için Bluetooth 5.2 ile geliyor. Kulaklıklar ayrıca oyun için düşük gecikme modu, arama gürültüsü azaltma işlevi gibi özellikler vaat ediyor. Senkronizasyon sorunları, parazit ve bağlantı kesilme sorunları gibi sorunları iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Mavi ve Beyaz renk seçeneğine sahip kulaklıkların başlangıç fiyatı 28 dolar ve Şubat ayından itibaren resmen görücüye çıkacak.

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