Oppo Find X5 Pro’nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Oppo’nun, önümüzdeki yıl Şubat veya Mart aylarında resmi olarak piyasaya çıkarmasını beklediğimiz yeni nesil Find serisi amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalıştığına dair detaylar var. Markanın yapacağı duyuru öncesinde, cihazlarla ilgili bazı detaylar şimdiden gün yüzüne çıktı.

Güvenilir bir kaynak, Oppo Find X5 Pro akıllı telefonunun görüntülerini paylaştı. Bu telefon aslında Oppo Find X4 Pro ile aynı tasarıma sahip. Fakat Çin kültüründe 4 rakamı uğursuz sayıldığından şirket bu telefona; Oppo Find X5 Pro adını verecek.

Görüntüler, Find X3 Pro‘da daha önce gördüğümüze benzer bir kamera modülünü sergiliyor. Ancak bu sefer şirket, kamera modülü için kare yerine düzensiz bir yamuk şekli benimsiyor. Telefonun arka tarafında kamera modülünün dışbükey kısmına düzgün bir şekilde uzanmasıyla tasarımı hala sürdürüyor.

Source/OnLeaks

Önemli bir fark, telefonun önceki nesil modelde gördüğümüz cam tasarımı yerine; artık kumlanmış bir dokuya sahip olan arka paneli diyebiliriz. Ön tarafa gelince cihaz, ön kamerayı yerleştirmek için ekranın sol üst köşesinde bir oyuğa sahip olacak.

Görüntüler, ekranı çevreleyen minimal çerçeveler gösteriyor ve daha yüksek bir ekran-gövde oranına işaret ediyor. Güç düğmesi sağ çerçeve üzerindeyken ses düğmesi de sol tarafta yer alıyor.

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