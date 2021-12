Oppo Find N vS Samsung Galaxy Z Fold 3 Karşılaştırma

Oppo, bugünki etkinlikte yeni katlanır telefonu Oppo Find N‘yi görücüye çıkardı. Şirkete göre Oppo Find N, piyasadaki en sağlam telefon. Fakat bu sektöre hakim olan Samsung ile yarışabilecek mi dersiniz ? Bu yazımızda her iki katlanır telefonu kapıştırmaya karar verdik. Huzurlarınızda Oppo Find N vs Samsung Galaxy Z Fold 3 karşılaştırması…

Oppo Find N VS Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Tasarım

Samsung, hem dikkate değer özellikler hem de birinci sınıf bir tasarım sunan en yeni katlanır telefonlarıyla övgü alıyor. Galaxy Z Fold 3 minimal bir kamera modülü ile temiz bir tasarım sunuyor. Katlandığında oldukça kompakt ama aynı zamanda daha kalın hale geliyor; Find N için de durum böyle.

Ancak Samsung, IPX8 su geçirmezlik derecesi ile şık ve korumalı bir deneyim sağlamaya odaklanmış olsa da Oppo, daha iyi bir el hissi yaklaşımına yöneldi. Şirket, cihazı kullanırken kullanıcının genel deneyimine önem verdi. Ayrıca ergonomik bir tasarım, en az 5 yıl boyunca kırışıksız kalan ekran ve yeni Flexion menteşe mekanizması sayesinde kamera uygulamasına bile bağlanan kullanışlı FlexForm modu ile birlikte geliyor.

Oppo Find N

Ekran

İlk olarak Galaxy Z Fold 3 hakkında konuşursak; 2K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve HDR10+ sertifikasına sahip 7,6 inç ana AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca harici ekranı, LTPO teknolojisine de sahip olan 6.2 inçlik bir AMOLED panelden oluşuyor. Bu arada Find N, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızını ve TÜV Rheinland sertifikasını destekleyen kare şeklinde dahili ekranı için 1792 x 1920 piksellik tek bir çözünürlüğe sahip 7.1 inç E5 AMOLED panel sunuyor. Harici ekran 5.49 inçlik bir AMOLED panelde; ancak özellikle hem iç hem de dış panelde delikli bir selfie kamerası var.

Özellikler ve Yazılım

Özellikler ve yazılım açısından, her iki akıllı telefon da oldukça benzer. Bu arada Find N ve Galaxy Z Fold3 5G, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcinin yanı sıra UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 RAM‘e sahip. Ancak Find N, 8GB+256GB modelden başlarken, Galaxy Z Fold 3 12GB+256GB yapılandırmasıyla geliyor. Bununla birlikte, her iki model de 12GB RAM + 512GB dahili depolamada zirveye çıkıyor. Bu arada Samsung’un katlanır telefonu; Android 11 tabanlı One UI 3.1′i çalıştırırken Find N; yine Android 11 işletim sistemi tabanlı ColorOS 12′yi çalıştırıyor.

Kamera

Fotoğraf konusunda Oppo Find N, daha pahalı Galaxy Z Fold 3’e göre net bir avantaja sahip. Ayrıca arkada 50 megapiksel Sony IMX 766 ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 13 megapiksel telefoto lensden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Hem harici hem de dahili ekran ayrıca 32 megapiksel delikli bir selfie kamera sunuyor.

Bu arada Samsung, Galaxy Z Fold 3’ü önceki nesle benzer üçlü kamera modülü ile geliyor. Başka bir deyişle, ana, ultra geniş açı ve telefoto sensörler için üç adet 12 megapiksel sensörü var. Bu arada selfie kamera, ana ekranın altına yerleşmiş ve 4 megapiksel ana ve 10 megapiksel geniş açılı lens içeriyor.

Galaxy Z Fold 3

Pil

Find N, 33W SuperVOOC şarjı, 15W kablosuz şarjı ve hatta 10W ters şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasitesiyle pil konusunda da avantajlı görünüyor. Bu arada Galaxy Z Fold 3, yalnızca 25W hızlı şarjı ve 11W kablosuz şarjı destekleyen 4.400mAh pil barındırıyor. Aynı zamanda ters şarjı da destekliyor. Nitekim Find N de kağıt üzerinde ters şarj özelliğine sahip.

Teknik Özellikler

Oppo Find N Samsung Galaxy Z Fold 3 KALINLIK VE AĞIRLIK 132.6 × 140,2 × 8,0 mm, 275 gram 158,2 x 128,1 x 6,4 mm, 271 gram İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz İŞLETİM SİSTEMİ Android 11 tabanlı ColorOS 12 Android 11 tabanlı bir kullanıcı arayüzü HAFIZA 8GB RAM + 256GB – 12GB RAM + 512GB 12GB RAM + 256GB – 12GB RAM + 512GB EKRAN 7,1 inç, 1792×1920p, E5 AMOLED

Harici ekran 5,49 inç 1972 × 988 piksel, AMOLED 7,6 inç, 1768 x 2208p, Katlanabilir Dinamik AMOLED 2X

Harici ekran 6,2 inç 832 x 2268 piksel, Dinamik AMOLED 2X BAĞLANTI Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/;

Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS ARKA KAMERA Üçlü 50 MP + 16 MP + 13 MP + 12 MP Üçlü 12MP + 12MP + 12MP ÖN KAMERA 32 MP 4MP + 10MP PİL 4500mAh 4400mAh ŞARJ Hızlı şarj 33W ve 15W kablosuz şarj Hızlı şarj 25W ve 11W kablosuz şarj SIM Çift SIM Çift SIM TERS KABLOSUZ ŞARJ Var Var 5G BAĞLANTI Var Var SUYA KARŞI KORUMA Yok Var (IPX8) EKRAN KALEMİ DESTEĞİ Var Var EKRAN KORUMASI Var (Corning Gorilla Glass Victus) Yok

