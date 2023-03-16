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Oppo Find X6 ve Pad 2 serisi 21 Mart’ta Resmen Geliyor!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, bugün yaptığı duyuruya göre Find X6 serisini ve Pad 2 tabletini 21 Mart'ta tanıtacak.

İbrahim Özbek

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oppo find x6

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, bugün yaptığı duyuruya göre Find X6 serisini ve Pad 2 tabletini 21 Mart’ta tanıtacak.

Oppo Find X6, deri bir sırt, periskop lensli dairesel kamera ünitesi ile göze çarpıyor. İsveçli fotoğrafçılık şirketinin ticari markası olan Hasselblad logosunun yanı sıra küçük turuncu bir nokta görüyoruz. Tabletin (veya tabletlerin) ince bir çerçevesi, sol tarafında bir açma/kapatma tuşu ve üstte bir ses düğmesi olacaktır.

Oppo Find X6 serisinin iki telefon içermesi bekleniyor: Mediatek’in Dimensity 9200 yonga setine sahip Oppo Find X6 ve Çin dışında piyasaya sürülmediği bildirilen Snapdragon 8 Gen 2’ye sahip Pro versiyonu.

oppo find x6

Pad 2, 11 inç IPS LCD ekranı ve 8.360 mAh pili ile ilk Oppo Pad’e çok benziyor, ancak yeni klavye ve ekran kalemi aksesuarlarının yanı sıra daha işlevli bir yonga seti bekliyoruz. Tanıtılması ile beraber fiyatı konusunda net bir bilgiye sahip olacağız.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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