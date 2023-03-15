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Samsung Galaxy F14’ün Çarpıcı Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Sızdırılan görsele göre Samsung Galaxy F14, Mor ve Yeşil renk seçenekleriyle gelecek. Arka panelde dikey olarak yerleştirilmiş iki kamera sensörü ve yanında bir LED flaş ünitesi bulunuyor.

Ayşen Sıla

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samsung

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Samsung, yeni bir Galaxy F serisi telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni modelin Galaxy F14 olacağı tahmin ediliyor. Geçen yılki Galaxy F13‘ün üst modeli olarak gelecek. Şimdi de bir kaynak, Galaxy F14’ün arka panel tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren bir görselini paylaştı.

Sızdırılan görsele göre Samsung Galaxy F14, Mor ve Yeşil renk seçenekleriyle gelecek. Arka panelde dikey olarak yerleştirilmiş iki kamera sensörü ve yanında bir LED flaş ünitesi bulunuyor.

Ses ve güç düğmeleri, cihazın sağ tarafında bulunuyor. Yaklaşan akıllı telefon, daha iyi bir tutuş için hafif kavisli kenarlara sahip. Sızdırılan görselin Galaxy F14 hakkında ortaya koyduğu her şey bu.

samsung
Source/91 Mobiles

Samsung Galaxy F14’ün su damlası çentiğine ve oldukça büyük çerçevelere sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceği ve yayının kaynaklarına göre Flipkart, Samsung çevrimiçi mağazası ve önde gelen perakende mağazalarında satışa sunulacağı bildiriliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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