Oppo Pad 2 İle Tanışın – 21 Mart’ta Raflarda Yerini Alacak!

Oppo, Oppo Find X6 serisinin ve Oppo Pad 2’nin dünya çapında lansmanını 21 Mart günü saat 14.00’te resmen duyurdu. Şirket, 7:5 altın orana sahip ve yüksek çözünürlüklü görselleri çarpıcı renk doğruluğuyla sunan olağanüstü ekranını vurgulayarak tabletin tanıtımını yapmaya başladı bile.

Oppo Pad 2, yenilikçi 7:5 en boy oranlı ekranı sayesinde kitap benzeri bir deneyim sağlamak için tasarlandı. Bu yüksek tanımlı ekran, ister yatay ister dikey tutun, olağanüstü renk doğruluğu ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Oppo, arka merkezli bir kamera ile birlikte tabletin siyah ve altın modellerini içeren resmi bir poster yayınladı.

Tablet, üretkenliği artırmak ve kullanıcılar için yaratıcılığa ilham vermek için ekran kalemi ve klavye gibi yeni aksesuarlarla da uyumlu olacak. Bu eklentiler, Oppo’nun mobil cihaz pazarındaki inovasyon taahhüdünü gözler önüne seriyor. Daha önceki raporlara göre Oppo Pad 2, MediaTek Dimensity 9000 işlemciden güç alacak ve 144Hz yenileme hızına sahip 11 inç, 2800×2000 çözünürlüklü LCD ekrana sahip olacak.

Ekran maksimum 500 nit parlaklığa sahip olacak ve hem Dolby Vision hem de HDR 10+’ı destekleyecek. Cihaz 9500mAh bataryaya ev sahipliği yapacak ve 67W hızlı şarj özelliği sunacak. Oppo Pad 2, yeni bir akıllı dokunmatik klavye ve altın bir kalemle (model OPN2201) donatılarak kullanıcılara çeşitli ihtiyaçlara uygun çok yönlü ve güçlü bir cihaz sağlayacak.

Oppo Find X6 serisinin ve Oppo Pad 2’nin yakında piyasaya sürülmesiyle şirket, mobil görüntüleme teknolojisini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Üstün amiral gemisi ekranı, sağlam işlemcisi ve gelişmiş özellikleri, tableti birinci sınıf bir tablet deneyimi arayan herkes için çekici bir seçim haline getiriyor.