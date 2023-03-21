Oppo Pad 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, geçen yıl Oppo Pad’i duyurarak tablet pazarına girdi. Pazarda iyi satış elde eden cihaz, Snapdragon 870 işlemci ile donatılmış olarak geldi. Bugün şirket, Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemisi telefonlarını tanıtmak için Çin’de büyük bir lansman etkinliği düzenledi. Aynı lansmanda Oppo Pad 2 de satışa çıktı.

Oppo Pad 2

Oppo Pad 2, Dolby Vision’ı destekleyen ve 7:5 en boy oranına sahip 11,61 inç IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekran, 2800 x 2000 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 10 bit renk ve yüzde 88 ekran-gövde oranı ile 500 nit’lik bir tepe parlaklık çözünürlüğü sunuyor.

Arkadan eğimli 13 megapiksel kameraya sahip alüminyum gövdeli bir cihaz. Bu kamera, 30 fps’de 4K video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta Oppo Pad 2, 30 fps’de 1080p videolar kaydedebilen 8 megapiksel kameraya sahip.

Tablet, bir MediaTek Dimensity 9000 işlemci ile geliyor. Aynı çipin, Nisan ayında Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen Vivo Pad 2’ye de güç vermesi bekleniyor. 12 GB’a kadar LPDDR5 ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor ve kullanıcıların verilerini ve medya dosyalarını depolaması için geniş alan sağlıyor.

Oppo Pad 2, Android 13 tabanlı ColorOS Pad 13 ile çalışıyor ve sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. 67W SuperVOOC şarjını destekleyen 9.510mAh bataryaya sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca Pad 2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve bir USB-C bağlantı noktasını destekliyor.

Tablet Oppo Pencil 2 desteği ve yeni bir akıllı dokunmatik klavye ile birlikte geliyor. Cihazda SIM desteği yok. Özetlemek gerekirse, Pad 2, Nisan ayında küresel pazarda piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Pad’in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Light Feather Gold ve Nebula Grey renk seçenekleriyle gelen tabletin fiyatı yaklaşık 436 dolar olarak belirlendi.