Oppo Pad Hakkında Detaylar Belli Oluyor

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden birisi olan Oppo, yeni tabletinin haberini geçtiğimiz yaz aylarında vermişti. Oppo’nun yaptığı belirli açıklamalara göre yeni Oppo Pad, 2022 ‘in ortalarına doğru kullanıcılar ile buluşacak.

Oppo Pad hakkında en son çıkan haberlerin arasında 33 W bir hızlı şarj desteği ile geleceği yönündeydi. Birçok kullanıcın güvendiği GeekBench 4’ün testlerinde Oppo Pad’in verilerine rastlandı. Elde edilen verilere göre Android 11 ve 6 GB RAM ile çalışacağa görüldü. Ayrıca bir başka dikkat çeken özellik ise 3.19 Ghz ile beraber geliyor olması oldu. Bu da bizlere gösteriyor ki Oppo Pad’in önceden duyurulduğu gibi Snapdragon 870 ile geleceğini kanıtlıyor.

Daha önceden çıkan haberlere göre, 120 Hz bir ekran tazeleme hızı ile gelecek olmasıydı. Ayrıca Oppo Pad’in 11 inç LCD bir ekranı mevcut. 13 MP arka kamera ve 8 MP ikinci bir arka kamera ile donatılmış.

Teknik detaylarında en çok dikkat özellikler ise 256 GB bir depolama alanına sahip olması oldu. Ayrıca 8080 mAh boyutunda ki batarya kapasitesi, güncel modeller ile karşılaştırıldığı zaman çok öne çıkıyor.

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