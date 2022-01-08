Oppo Find N İnceleme

Birçok kişi, 2022’nin katlanır telefonların nihayet en popüler mobil form faktörlerinden biri haline geleceği yıl olduğunu söyledi. Bu gerçekten öyleyse, Oppo Find N bu trendi başlatan öncü olabilir. Tabii ki, Xiaomi Mix Fold, Samsung Fold serisi ve Flip serisi gibi piyasada birkaç katlanır modeli zaten gördük. Ancak, Oppo yeni katlanır telefonuyla farklı bir tarz yaratma hedefinde. Gelin Oppo Find N katlanır telefonunu yakın mercek altına alalım.

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Tasarım ve Ekran

Katlanır bir telefon istiyorsanız, muhtemelen cebimizde daha büyük bir ekran olmasını istiyorsunuzdur. Bu da tutması kolay ve taşıması için yeterince kompakt olması gerektiği anlamına geliyor.

Find N, 120 Hz yenileme hızına sahip 7.1 inç dahili Samsung E5 AMOLED ekrana sahip. Ekranın en tartışmalı kısmı kareye yakın oranı. Açıkçası, film veya 16:9 video oynatmak için mükemmel bir oran değil. Ancak, telefonu ilk kez açtığımızda, ekran gerçekten çok etkileyiciydi.

Örneğin, normal telefonlarda gözleriniz bilinçsizce yukarı ve aşağı geziniyor ve odağınız yalnızca tüm ekranın %50 ila %70’ini kaplayan orta çerçevede kalıyor. 7,1 inç boyutu fiziksel olarak çok daha büyük olmasa da, 8,4 ila 9’luk benzersiz oran, görüşünüzü genişletiyor ve aynı zamanda konsantrasyonu koruyor.

Ayrıca telefon, okuma veya web’de gezinme gibi diğer etkinlikler için gerçekten rahat bir görüntüleme deneyimine sahip. Özellikle okumak için, telefon harika bir cep kitabı gibi çalışıyor ve okuma uygulaması, fiziksel efektler ve ayrıntılarla sürükleyici bir okuma deneyimi sunan bir sürpriz.

21:9 oranında film izlerken harika bir deneyim yaşamasanız da; 4:3 oranında oynatılan çoğu eski içerik için neredeyse mükemmel. Şimdi 5.5 inçlik kapak ekranı ile neler yapabileceğimize bir bakalım. Tüm katlanır telefonlar arasında en iyi dış ekran olduğunu söylemeliyiz.

Kapak ekranı rahat bir şekilde kompakt bir telefona benzer bir deneyim vaat ediyor. Çoğu insan tek elle kolayca idare ediyor, ancak yine de 275 gramlık ağırlığı taşımamız gerekiyor.

Yazılım

Bunun dışında Oppo, daha fazla hareket ve kolay mini pencere modu gibi benzersiz telefonu daha iyi desteklemek için; oldukça fazla yazılım özelliği de geliştirdi. Örneğin, iki parmağınızı aşağı kaydırarak veya kenar çubuğundan bir uygulamayı sürükleyerek; çift uygulama içeriği için ekranı kolayca bölebilirsiniz.

Bunun dışında, yeni katlanır form için çok daha fazla potansiyel var. Bazılarının üreticiler tarafından bile tanınmadığına inanıyoruz; bu da Find N’de daha fazla olasılık keşfetmek için kullanıcılara ve uygulama geliştiricilere güveniyor.

Ve iki ekran arasındaki geçiş oldukça pürüzsüz. Telefon katlamayı değiştirirken, görüntülenen içerik hemen diğer ekrana geçiyor. Etkinleştirmek için tek yapmanız gereken alttan yukarı kaydırmak.

Performans

Telefon Snapdragon 888 işlemciye sahip. Bu modelde, ısınma sorunu, çoğu normal 888 telefonda yaşadığımız kadar ciddi değil. Ama açıkçası CPU stratejisi biraz muhafazakar. Telefon, performansta sahiden de iyi.

Kamera

Telefon, arkadaki üçlü kamera kurulumu ve çift 32MP ön kameralar dahil olmak üzere toplam 5 kamera ile donatıldı. Üçlü kameralar, OIS’li 50MP ana IMX766 sensörü, 16MP geniş açılı kamera ve başka bir 13MP 2x telefoto kamera içeriyor. Bazı örnekleri kontrol edelim.

50MP ana kamera, yeterli dinamik aralıkla zengin ayrıntıları yakalıyor. Ve çoğu aydınlatma koşulunda; beyaz dengesi iyi ve sabit; bu da örnekler için nispeten gerçek bir ton getiriyor.

16MP geniş açılı kamera için dinamik aralığı ana kamera kadar etkileyici değil; ancak yine de iyi bir saflıkta keskin görüntüler üretme konusunda iyi. Kenar görüntüsünün, merkezi görüntü kadar saf ve keskin olmadığını fark edebilirsiniz.

Bu birkaç gün boyunca, 13MP 2x sensörün, 3x veya 5x telefoto kameralardan çok daha pratik ve daha sık kullanıldığını gerçekten hissediyoruz. Gerçekte gördüğümüze oldukça yakın bir görüş mesafesine sahip. Ve 13MP çözünürlük sayesinde detay iyi görünüyor. Hiç şüphesiz telefoto kamera ile beklediğimiz seviyeyi de aşıyor.

Oppo’nun görüntüleme yazılımı sayesinde; üç kamera da düşük ışıkta çekim için iyi bir şekilde optimize oldu. Gece modunda daha az hata olduğunu ve aynı zamanda; özellikle parlaklık için çok daha fazla ayrıntı ayırdığını görebiliyoruz.

Pil Ömrü ve Şarj

Daha büyük bir katlanır ekran eklemek kesinlikle pil ömrü için bir avantaj değil. 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500mAh pil ile geliyor. Ancak pil testimizde ve şarj testimizde çok da kötü değildi. En azından çok fazla oyun oynamadan tüm gün süren işlere dayanacağını tahmin ediyoruz.

Kararımız

Oppo Find N, muhtemelen son zamanlarda elimize geçen en etkileyici model. Ama daha da önemlisi, telefon oyuncak gibi görünmüyor. Bunun yerine, herhangi bir rahatsızlık duymadan günlük bir telefon gibi çalışıyor. Daha önceki katlanır telefonlarda olmayan, yatay olarak katlanır bir telefona nihayet alışabileceğimiz hissini gerçekten veriyor. Çoğu kullanıcının aynı farkındalığı elde edeceğini düşünüyoruz.

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