Oppo Pad Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo bugün erken saatlerde Find X5 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını küresel pazarda piyasaya sürdü. Bu lansman etkinliği sırasında şirket, Oppo Pad adlı ilk tabletini de piyasaya sürdü. O halde gelin, Oppo’nun ilk tabletine yakından bir göz atalım.

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Oppo Pad

Apple iPad’in tasarımına benzeyen cihaz; arkada sağ üst köşede bir kamera ve LED flaş ile birlikte geliyor. Oppo Pad, ekranın her tarafında göze çarpan çerçevelere sahip ve %86,3’lük bir gövde-ekran oranı sağlıyor. Tabletin yanları, yatay olarak tutulduğunda üstteyken bir ses seviyesi düğmesi sunan düz kenarlı bir tasarıma sahip.

Cihaz yaklaşık 7 mm kalınlığında ve yaklaşık 510 gram ağırlığında. Siyah ve Mor olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca tablet, 275 PPI piksel yoğunluğu ile 2560×1600 piksel çözünürlük sunan 11 inç LCD ekrana sahip. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızı; 1500:1 kontrast oranı, HDR10 ve P3 geniş renk gamı ​​da vaat ediyor.

Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisi ile donatılan tablet, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Bu arada tablet, 33W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 8360mAh pil ile birlikte geliyor. Tablet, 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel arka kamera vaat ediyor.

Oppo Pad, dört adet 1.8-1.9cm3 süper büyük bağımsız ses odasıyla donatılmış ikinci nesil ACC hoparlörlerden oluşan dört hoparlörlü bir kuruluma sahip. Ayrıca hoparlör Dolby Atmos’u destekliyor ve Hi-Res ses sertifikalı. Yazılım cephesinde Oppo Pad Android tabanlı ColorOS işletim sistemiyle geliyor. Kalem desteğine de sahip cihaz, 363 dolar fiyat etiketine sahip.