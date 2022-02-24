Oppo Find X5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, Pro modeliyle neredeyse benzer bir kamera kurulumuna sahip vanilya Find X5’i de duyurdu. Oppo Find X5‘in 14 Mart’ta satışa çıkmasını bekliyoruz ve Avrupa’da 999 euro fiyat etiketi taşıyor. Bu arada 8GB RAM+256GB depolama seçeneğiyle sunuluyor.

Find X5, Find X5 Pro‘daki en yeni Snapdragon 8 Gen1 işlemci kadar güçlü olmayan geçen yılki Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. Oppo, Hasselblad Doğal Renk Kalibrasyonu özelliğinin yanı sıra; cihazdaki özel 6nm MariSilicon X görüntü işleme çipini kullanmaya devam etti.

Pro modelde olduğu gibi bu telefon da, Android 12 işletim sistemini temel alan; ColorOS 12.1’de de çalışıyor. ColorOS 12.1, ColorOS 12‘ye göre güvenlik, estetik ve gizlilik konusunda bazı iyileştirmeler getiriyor. İşletim sistemi ayrıca, kullanıcıların telefon ve Windows PC arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan; yeni bir Çoklu Ekran Bağlantı özelliği de ekliyor.

Find X5, 1080p+ çözünürlüğe sahip biraz daha küçük 6.55 inç OLED ekrana sahip. Bir LTPO paneli olmasa da 120Hz’e kadar yenileme hızıyla geliyor. Telefon, iki Sony IMX766 geniş ve ultra geniş sensör dahil olmak üzere X5 Pro ile neredeyse benzer bir kurulum vaat ediyor.

Geniş sensör, normal bir Optik Görüntü Sabitleme (IOS) ile birlikte geliyor; ancak Pro modelindeki 5 eksenli OIS desteğine sahip değil. Cihaz, 2z optik büyütme ve 52mm lens ile 13MP telefoto kamerayı da beraberinde getiriyor. Selfie’ler için 32 MP’lik bir kamera var ancak bu; 81° FoV’a sahip eski bir Sony IMX615 sensörü kullanıyor.

Find X5, 4.800 mAh pile sahip ve ayrıca 80W SuperVOOC kablolu hızlı şarj için; Find X5 Pro ile aynı desteğe sahip. Telefon ayrıca X5 Pro’daki 45W kablosuz şarjdan biraz daha düşük 30W AirVOOC kablosuz şarj ile geliyor.

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