Oppo Find X5 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo bugün Oppo Find X5 serisini piyasaya sürdü. Seride Find X5, Find X5 Lite ve Find X5 Pro olmak üzere üç model yer alıyor. Biz bu yazımızda serideki üst modeli Oppo Find X5 Pro’yu ele alacağız.

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro, 1440p çözünürlüğe, 1.300 nit parlaklığa ve 120 Hz’ye ulaşan; değişken yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip birinci sınıf bir cihaz. Ekran ayrıca 10 bit renk işleme; %100 DCI-P3 renk alanı kapsamı ve 1.000 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte geliyor.

Telefonda 256 GB depolama alanı varken; 12 GB RAM ile eşleşmiş bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip. Telefon, arayüzünü Android 12 tabanlı ColorOS 12.1’den alıyor ve bu da ColorOS 12’ye göre güvenlik; estetik ve gizlilik konusunda biraz iyileştirme getiriyor. İşletim sistemi ayrıca kullanıcıların telefon ve Windows arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan yeni bir Çoklu Ekran Bağlantı özelliği de getiriyor.

Find X5 Pro, kamera işlemcisini sunan üst düzey bir telefon. Şirket kendi geliştirdiği 6nm MariSilicon X çipi ile birlikte geliyor. İşlemci, AI parazit azaltma ve tipik gece videosundan daha az fotoğrafik bozukluk sağlıyor. Üstelik daha iyi renkler ile 4K Ultra Gece Videosu da dahil olmak üzere; bir görüntü işleme görevini aktarıyor.

Telefonun kamera yapılandırması, 50MP genişliğinde; bir Sony IMX766 ve ikinci bir 50MP ultra geniş sensör içeriyor. 2x optik büyütme (52mm) ve 5x hibrit zoom ile üçüncü bir 13MP telefoto sensör var. Kamera ayrıca yeni 13 kanallı renk sensörüne dayanan Hasselblad Doğal Renk Kalibrasyonu özelliği ile birlikte geliyor.

Oppo renk doğruluğunu artırmak ve renk sapmalarını azaltmak için; diğer kameralara bir cam ön eleman yerleştirdi. Ayrıca lens ve sensör kaydırma teknolojisini birleştiren yeni bir 5 eksenli optik görüntü sabitleme sistemi de var. Selfie’ler için RGBW alt pikselleri, 80° FoV, otomatik 90° grup selfie modu ile; 32MP Sony IMX709 sensörü bulunuyor.

Oppo Find X5 Pro, Seramik Beyazı ve Sır Siyahı renk seçeneklerine sahip ve tek 12 GB+256 GB seçeneği için 1.300 euro fiyat etiketine sahip. Cihaz 14 Mart’ta satışa çıkacak.