Oppo Pad Tasarımı Ortaya Çıktı!

Oppo’nun yepyeni Find X5 serisini göreceğimiz 24 Şubat‘taki büyük lansman etkinliği öncesinde, yine etkinlikte piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Pad’in tasarımı sızdırıldı. Oppo’nun ilk tableti gri ve mor renklerde gösterildi. Ve her iki model de çift tonlu arka kaplamaya sahip.

Oppo Pad’in ön tarafında simetrik çerçevelerin yanı sıra Oppo Pencil kalemi oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca cihazın alt kısmında bir USB-C bağlantı noktası bulunmakta. Bunların yanı sıra Dolby Atmos‘lu dörtlü hoparlör ve üst tarafta bir güç düğmesi bulunmakta.

Oppo Pad’in sızdırılmış bazı özelliklerini şu şekilde; 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 10,95 inç LCD‘nin yanı sıra Snapdragon 870 yonga seti ve 8360 mAh pil bulunmakta. Tabletin arkasında 8 MP selfie kamerası ve 13 MP arka kamerası bulunmakta.

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