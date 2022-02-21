Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition Yakında Satışa Çıkacak

Oppo Find X5 serisi 24 Şubat’ta mega lansman etkinliği ile görücüye çıkacak. Şirket, Find X5, Find X5 Pro Dimensity Edition, Find X5 Pro, Enco X2 TWS kulaklıklar gibi ürünleri piyasaya sürecek.

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition; Dimensity 9000 amiral gemisi işlemciye sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak piyasaya çıkacak. Find X5 Pro Dimensity Edition’dan neler bekleyebileceğinize dair tüm bilgileri bu yazımızda derledik.

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition

Öncelikle Find X5 Pro Dimensity Edition’ın 3216 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan; 6.7 inç AMOLED E4 ekrana sahip olduğunu belirtelim. Snapdragon 8 Gen 1 destekli Find X5 Pro’da bulunan; LTPO 2.0 yerine LTPO 1.0 teknolojisiyle gelecek.

Dimensity 9000 destekli Find X5 Pro Dimensity Edition; 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile gelecek. Buna karşılık, Snapdragon modeli; 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama gibi çoklu seçenekler vaat edecek.

Telefon 32 megapiksel Sony IMX709 ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumu; çift OIS’li bir çift 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera ve bir Samsung S5K3M5 telefoto kamera ile donatılacak.