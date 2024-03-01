Oppo Watch X Tanıtıldı! İşte Detayları ve Fiyatı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, akıllı saat ürünü Watch X modelini bugün tanıttı. Yapılan etkinlikte ürünün tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Akıllı telefonun yanı sıra birçok giyilebilir teknoloji ürünü üzerinde de çalışan Oppo, nihayet uzun zamandır beklenen akıllı saat modeli piyasaya sürdü. MW24 etkinlikleri kapsamında OnePlus Watch 2 modeli tanıtılmıştı. Nihayet Oppo kendi adıyla ürünü tanıttı.

Oppo, akıllı saat sektöründe aynı çatı altında üretim yaptığı OnePlus’tan oldukça yararlanıyor. Şirket, bugün Oppo Watch X modelini tanıttı. Cihaz, geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus Watch 2 ile aynı özelliklere sahip olacak şekilde üretildi. Cihazın işlemci koltuğunda Snapdragon W5 Gen 1 yer alıyor. 500 mAh bataryaya sahip olan Oppo modeli, boş bataryasını 7,5W hızlı şarj ile bir saat gibi sürede doluyor. Cihaz, Akıllı Mod isimli bir özelliği açarak 100 saate kadar kullanılabiliyor. Normal kullanım ise 48 saate kadar dayanıyor.

Oppo Watch X, siyah ve kahverengi renk seçenekleri ile gelecek. Ürünün etiket fiyatı ise 295 dolar olarak belirlendi. Oppo Watch X modelinin ülkemize ne zaman geleceği ve ne kadar etikete sahip olacağı henüz bilinmiyor.

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