20 Bin TL Altına Alınabilecek En İyi Telefonlar – 2024

Akıllı telefon piyasasındaki rekabet ve çeşitlilik inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Rekabet kızıştıkça da daha iyi performans sunan ürünlerin fiyatlarında da düşüş meydana geldi. Bilindiği üzere sektör devlerinin 100 bin TL’ye kadar olan üstün kalitede akıllı telefonları mevcut. Ancak, uygun fiyatlı ama performans anlamında da iyi bir seçenek arıyorsanız bu liste tam size göre. İçeriğimizde güncel fiyat olarak, 20 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar listesi oluşturduk, buyurun detaylar…
20 Bin TL Altına Alınabilecek En İyi Telefonlar – 1 Mart 2024
20 bin TL günümüzde asgari ücretin biraz üzerinde bir fiyat. Eğer bir telefonu alıyım ve en azından birkaç yıl problemsiz kullanayım diyorsanız 20 bin TL bunun içi yeterli bir ücret diyebiliriz. Aşağıda 20 bin TL altına alınabilecek akıllı telefonları listeledik; hem özellikleri hem de fiyatları yer almakta. Piyasada elbette bu listede olmayan ama 20 bin TL altına satılan cihazlar bulunuyor ancak biz daha çok bu skalada fiyat performans ürünlerini derledik. Buyurun listeye geçelim…
En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
1 – POCO X6 Pro 5G
- İşlemci: Dimensity 8300-Ultra
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 512 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel
- Batarya: 5000 mAh / 67 W
- Fiyat: 19.000 – 20.000 TL arası
2 – Samsung Galaxy S21 FE 5G
- İşlemci: Exynos 2100
- Ekran: 6.4 inç AMOLED, 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depoama Alanı: 8 GB / 128 GB
- Ön Kamera: 32 Megapiksel
- Arka Kameralar: 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel
- Batarya: 4,500 mAh / 25 W / 15 W (kablosuz)
- Fiyat: 18.000 – 19000 TL arası
3 – Poco F5
- İşlemci: Cortex X2
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 256 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel
- Batarya: 5000 mAh / 67W
- Fiyat: 18.000 – 19.000 TL arası
4 – Nothing Phone 1
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+
- Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 8 GB /256 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel
- Batarya: 4500 mAh / 33 W / 15 W (kablosuz)
- Fiyat: 17000 – 18000 TL arası
5 – Honor 90
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Ekran: 6.7 inç AMOLED, 2664 x 1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 512 GB
- Ön Kamera: 50 Megapiksel
- Arka Kameralar: 200 Megapiksel + 12 Megapiksel + 2 Megapiksel
- Batarya: 5000 mAh / 66W
- Fiyat: 17.000 – 18.000 TL arası
6 – Xiaomi Mi 11T
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1200
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kameralar: 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel
- Batarya: 5000 mAh / 67 W
- Fiyat: 16.000 TL civarı
7 – Samsung Galaxy A54
- İşlemci: Samsung Exynos 1380
- Ekran: 6.4 inç Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 8 GB / 256 GB
- Ön Kamera: 32 Megapiksel
- Arka Kameralar: 50 Megapiksel – 12 Megapiksel – 5 Megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh / 25 W
- Fiyat: 15.000 – 16.000 TL arası
8- Honor X9a
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Ekran: 6.67 inç OLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 8 GB / 128 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel
- Batarya: 5100 mAh / 40 W
- Fiyat: 13.000 – 14.000 TL arası
9 – Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Ekran: 6.67 inç OLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 512 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kameralar: 200 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel
- Batarya: 5000 mAh / 67 W
- Fiyat: 12.000 – 13.000 TL arası
10 – Vivo V29 Lite 5G
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- RAM / Depolama Alanı: 8 GB / 256 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel
- Batarya: 5000 mAh / 44 W
- Fiyat: 12.000 – 13.000 TL arası