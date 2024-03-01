20 Bin TL Altına Alınabilecek En İyi Telefonlar – 2024

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Akıllı telefon piyasasındaki rekabet ve çeşitlilik inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Rekabet kızıştıkça da daha iyi performans sunan ürünlerin fiyatlarında da düşüş meydana geldi. Bilindiği üzere sektör devlerinin 100 bin TL’ye kadar olan üstün kalitede akıllı telefonları mevcut. Ancak, uygun fiyatlı ama performans anlamında da iyi bir seçenek arıyorsanız bu liste tam size göre. İçeriğimizde güncel fiyat olarak, 20 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar listesi oluşturduk, buyurun detaylar…

20 Bin TL Altına Alınabilecek En İyi Telefonlar – 1 Mart 2024

20 bin TL günümüzde asgari ücretin biraz üzerinde bir fiyat. Eğer bir telefonu alıyım ve en azından birkaç yıl problemsiz kullanayım diyorsanız 20 bin TL bunun içi yeterli bir ücret diyebiliriz. Aşağıda 20 bin TL altına alınabilecek akıllı telefonları listeledik; hem özellikleri hem de fiyatları yer almakta. Piyasada elbette bu listede olmayan ama 20 bin TL altına satılan cihazlar bulunuyor ancak biz daha çok bu skalada fiyat performans ürünlerini derledik. Buyurun listeye geçelim…

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

1 – POCO X6 Pro 5G

İşlemci: Dimensity 8300-Ultra

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 512 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh / 67 W

Fiyat: 19.000 – 20.000 TL arası

2 – Samsung Galaxy S21 FE 5G

İşlemci: Exynos 2100

Ekran: 6.4 inç AMOLED, 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depoama Alanı: 8 GB / 128 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kameralar: 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel

Batarya: 4,500 mAh / 25 W / 15 W (kablosuz)

Fiyat: 18.000 – 19000 TL arası

3 – Poco F5

İşlemci: Cortex X2

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 256 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh / 67W

Fiyat: 18.000 – 19.000 TL arası

4 – Nothing Phone 1

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

Ekran: 6.55 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depolama Alanı: 8 GB /256 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel

Batarya: 4500 mAh / 33 W / 15 W (kablosuz)

Fiyat: 17000 – 18000 TL arası

5 – Honor 90

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 2664 x 1200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 512 GB

Ön Kamera: 50 Megapiksel

Arka Kameralar: 200 Megapiksel + 12 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh / 66W

Fiyat: 17.000 – 18.000 TL arası

6 – Xiaomi Mi 11T

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh / 67 W

Fiyat: 16.000 TL civarı

7 – Samsung Galaxy A54

İşlemci: Samsung Exynos 1380

Ekran: 6.4 inç Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depolama Alanı: 8 GB / 256 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kameralar: 50 Megapiksel – 12 Megapiksel – 5 Megapiksel

Batarya: 5.000 mAh / 25 W

Fiyat: 15.000 – 16.000 TL arası

8- Honor X9a

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Ekran: 6.67 inç OLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depolama Alanı: 8 GB / 128 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5100 mAh / 40 W

Fiyat: 13.000 – 14.000 TL arası

9 – Xiaomi Redmi Note 13 Pro

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Ekran: 6.67 inç OLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM / Depolama Alanı: 12 GB / 512 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 200 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh / 67 W

Fiyat: 12.000 – 13.000 TL arası

10 – Vivo V29 Lite 5G