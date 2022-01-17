Huawei, LCD Ekranlı Yeni Okul Çantasını Tanıttı!

Huawei, yakında piyasaya süreceği çocuklar için yeni bir okul çantasını tanıttı. Huawei 9µm Çocuk Okul Çantası adlı ürün çok yakında görücüye çıkacak. Bu, başka hiçbir çantada bulamayacağınız bazı olağanüstü özellikler sunduğu için sıradan bir çanta değil.

Çanta, ebeveynlerin okula akıllı telefonlar ve GPS özellikli akıllı saatler getirmelerine izin verilmeyen durumlarda bile; çocuklarının konumunu takip edebilmelerini sağlayan akıllı konumlandırma işlevi desteğiyle birlikte geliyor. Beidou ve GPS ile birlikte 5CEP’e kadar dış mekan doğruluğu da vaat ediyor.

Okul çantası ayrıca uygulama kontrolü ve HarmonyOS Connect desteği ile birlikte geliyor. Okul çantası cep telefonundaki “Smart Life” uygulamasına başarıyla bağlandıktan sonra, üç koruma alanı ayarlıyor: ev/okul/diğer. Ebeveynler, çocuğun okula girmesi gibi; çocuğun sırt çantası ayarlanan alana girip çıktığında bir mesaj uyarısı alıyor.

Aynı zamanda, ebeveynler çocuklarının okul çantalarının yerini cep telefonlarından kontrol ediyor. Yüksek frekans modu, çocuğun konum bilgisini gerçek zamanlı olarak öğrenmek için her 2 dakikada bir sabit bir noktada check-in yapıyor ve geçmiş üç aya kadar konum bilgisi veriyor.

Bu arada çanta, beş boyutlu yükü azaltan bir tasarıma sahip. Ayrıca okul çantasının omuz askısının çocuğun omzuna ve boynuna daha fazla oturmasını sağlayan U şeklinde bir omuz askısı tasarımı da var.

Ayrıca yatay okul çantasının yapısal tasarımı, genel okul çantasının yüksekliğinden yaklaşık 6-7 cm daha kısa. Kayış tasarımı, kuvvet nedeniyle belin zarar görmemesi için okul çantasının alt kısmının belin altına sürüklenmemesini sağlıyor. Bu nedenle 135 cm’nin altındaki çocuklar için daha uygun.

Belki de yeni çantadaki en göze çarpan özellik, ders programlarını, elektronik imzaları, tema saatlerini vb. ayarlayabilen 1.54 inç IP67 toz geçirmez ve su geçirmez eğlenceli ekran diyebiliriz. Ebeveynler tüm ders programlarını mobil uygulamadan görüyor. Bir sonraki günün programı da her gün otomatik olarak güncelleniyor. Bu, çocuğun veya ebeveynin, çocuğun ertesi gün ihtiyaç duyacağı kitapları seçmesini kolaylaştırıyor. Ürün yakında 110 dolara görücüye çıkacak.

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