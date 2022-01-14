Huawei AITO M5 Otomobil, Bu Sene Satışa Çıkıyor

23 Aralık Kış Amiral Gemisi Lansman Etkinliğinde; Huawei P50 Pocket‘i resmi olarak duyurmanın yanı sıra Huawei; ilk HarmonyOS destekli elektrikli hibrit otomobili Huawei AITO M5‘i piyasaya sürme fırsatını da yakaladı.

Çinli bir ticari medya kuruluşu olan 21st Century Business Herald’a göre Huawei; büyüyen akıllı elektrikli otomobil işiyle ilgili meseleleri tartışmak için 9 Ocak’ta; CST’nin Shenzhen Genel Merkezi’nde bir basın basın toplantısı düzenledi. Konferansa Huawei’nin tüketici iş grubu ve akıllı otomotiv biriminin yönetici direktörü; ve çifte CEO’su Richard Yu başkanlık etti.

Yu, “Huawei’de otomobil üretim ortaklarımızın endüstrinin en karlı otomobil üretim şirketi olmasını istiyoruz. Ayrıca bunu burada ve bugün, tarihin bir akıllı telefon üreticisi olan Huawei tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini; geleceğe bildirmek için söylüyoruz.” dedi.

Huawei, ilk modeli AITO M5 olan birinci sınıf hibrit elektrikli akıllı otomobil serisi AITO’yu piyasaya sürmek için; ünlü otomobil üreticisi Seres ile işbirliği yaptı. Ayrıca otomobilin üretimi ve montajı Seres tarafından gerçekleştirilirken; Huawei’nin işbirliğindeki rolü otomobilin dış tasarımında, iç konforunda ve ürünün pazarlanmasında yer alıyor.

Richard Yu, Huawei’nin bir otomobil üreticisi olmadığını, ancak şirketin pazarlama ve trend belirleyen tasarım konusundaki uzmanlığını Seres gibi hızla büyüyen bir otomobil üreticisine ödünç vermek istediğini bir kez daha vurguladı.

Huawei AITO M5 akıllı arabalarının cazibesi ve ülke çapındaki satış ağıyla birleştiğinde Huawei, 2022’de 300.000 akıllı araba satacak. Ayrıca Huawei 10 ay içinde yıllık hedefe ulaşmak için çabalıyor.