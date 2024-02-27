Oyun Yapabilen Google Genie Yapay Zekası Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Google, oyun yapabilen yeni yapay zekası Genie’yi tanıttı.

Teknoloji dünyasının gelişmesi ile beraber yapay zekalarında insan hayatında kapladığı alan arttı. Özellikle birçok büyük teknoloji markası yatırımlarını yapay zeka üzerine yapmaya başladı. Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin çatı altında birçok yapay zeka, insanlara hemen hemen her koşulda yardım ediyor.

Google araştırmacıları, geliştirdikleri Google Genie yapay zekası ile bir metin istemini, görseli veya fikri alıp etkileşime girebileceğiniz ve oynayabileceğiniz sanal bir dünyaya dönüştürebiliyor. Araştırmacılar, Genie’nin internette bulunan videolar ve oyunlar üzerine eğitildiğini ve şimdilik sadece bir araştırma niteliğinde olduğunu belirtiyorlar. Genie, herhangi bir istemi anında oyuna dönüştürse de şimdilik bir Cyberpunk 2077 yapmaktan ziyade 2D platform oyunları üretebiliyor.

I am really excited to reveal what @GoogleDeepMind's Open Endedness Team has been up to 🚀. We introduce Genie 🧞, a foundation world model trained exclusively from Internet videos that can generate an endless variety of action-controllable 2D worlds given image prompts. pic.twitter.com/TnQ8uv81wc — Tim Rocktäschel (@_rockt) February 26, 2024

Yapay zekanın iyice yaygınlaşması ile beraber yakın gelecekte farklı bir gelecek bizleri bekliyor. Dünyaca ünlü şirketlerin yapay zeka yatırımları devam edeceğe benziyor.

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