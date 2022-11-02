Philips, 10 Saatlik Pil Ömrüne Sahip Yeni Bir Bluetooth Hoparlör Tanıttı!

Philips, bugün yeni bir taşınabilir Bluetooth kablosuz hoparlörü piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, Philips TAS2505B kompakt ve hafif bir hoparlör. Boyut olarak, 9,1 cm x 4,1 cm x 9,15 cm ölçülerinde ve yalnızca 0,19 kg ağırlığında.

Philips TAS2505B, kare şeklinde bir hoparlör olarak göze çarpıyor. RGB LED gösterge şeridine sahip. Ses cihazı IPX7 suya dayanıklı ve taşıma kayışı sayesinde her yere taşınabiliyor. Ek olarak, kullanıcılar bisikletlerinin gidonlarına bile asarak kullanabiliyor. Hoparlörün sağ tarafında müzik kontrollü oynatma için beş fiziksel düğme bulunuyor.

Ses açısından, Philips TAS2505B, 1,75 inç tam aralıklı hoparlör sürücüsü ile donatılmış. Pasif radyatörlü mono ses sistemine ve 6W çıkış gücüne sahip. Ek olarak, taşınabilir hoparlör ayrıca eller serbest arama için yerleşik bir mikrofonla birlikte geliyor.

Ses cihazı Bluetooth 5.0’ı destekliyor ve 20 metre mesafeye kadar olan cihazlara bağlanabiliyor. Philips TAS2505B’deki diğer özellikler arasında otomatik eşleştirme, ses kontrolü, çağrı yönetimi ve otomatik kapanma bulunuyor.

Philips TAS2505B taşınabilir hoparlör, 10 saat kullanım sunduğu iddia edilen 800 mAh pil ünitesinden güç alıyor. Bir USB-C portu üzerinden şarj edilmesi ise 2,5 saat sürüyor. Fiyatı ise 60 dolar.