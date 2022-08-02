Philips Sneaker Ayakkabı Temizleyici Görücüye Çıktı

Philips Spor Ayakkabı Temizleyici GCA1000/60 bugün görücüye çıktı. Ürün, suya dayanıklı bir kısma sahip portatif bir spor ayakkabı temizleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Philips Spor Ayakkabı Temizleyici, 33 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Otomatik ayakkabı temizleyicileri yaygın bir ürün değil ve Philips Ev Aletleri yeni ürünü ile sektöre girişini ilan ediyor. Bir spor ayakkabı temizleyici, kalitelerini ve çekiciliğini korumak için spor ayakkabılarda otomatik temizleme teknolojisi sağlıyor.

Yeni Philips Spor Ayakkabı Temizleyici, ayakkabılarınızı temizlemeyi basit, kullanışlı ve verimli bir işlem haline getiriyor. Aynı zamanda çok hızlı ve üç farklı fırça ile geliyor. Çeşitli temizlik görevlerinde kullanılmak üzere yumuşak bir fırçaya, sert bir fırçaya ve yumuşak bir süngere sahip.

Philips Spor Ayakkabı Temizleyici, güvenli kullanımı garanti eden suya dayanıklı bir başlığa sahip ve 6V 4 AA pilleri 80 dakikaya kadar çalışabiliyor. Sneaker Cleaner hafif ve kablosuz bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.