PlayStation 5, 17 Milyondan Fazla Satış Yaptı!

En popüler oyun konsollarından olan PlayStation 5, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. PlayStation 5, yaklaşık 1 yılda 17.3 milyondan fazla satış yaparak, Nintendo Wii U konsolunun toplam satış miktarını geride bıraktı.

Sony şirketinin açıkladığı son satış raporlarına göre, 31 Aralık 2021 itibariyle 17.3 milyondan fazla PlayStation 5 satışı yaptığı belli oldu. Wii U ise piyasada olduğu süre boyunca sadece 13.56 milyon satış yapabildi.

PlayStation 5’in satış rakamları sonucunda Sony, muhteşem bir mali yılı geride bıraktı. Ayrıca PlayStation 5, elde ettiği bu satış sayısıyla beraber PlayStation 4’ü geride bırakmış oldu. ABD piyasasında birçok rekoru kıran Sony, hem adet sayısı hem de dolar satışına bağlı olarak Sony’in en parlak yılını geçirmesini sağladı. Sony, tüm bu başarıyı devam eden çip sıkıntısına rağmen başardı. Çip sıkıntısını yaşayan sadece Sony değil, Microsoft şirketi de bu durumdan yara aldı.

PlayStation 5 modelinin bu kadar satış başarısı elde etmesine rağmen hala önünde kırması gereken bir rekor daha bulunuyor. Sony’in bir önceki konsol sürümü olan PlayStation 4 toplamda 116.9 milyon adet satış yaptı. Ancak PlayStation 4’ün satışları her geçen gün artmaya devam ediyor. Şaşırtıcı bir gerçek ise halen listenin zirvesinde PlayStation 2‘in yer alması olarak göze çarpıyor.

PlayStation 5’in satış sayısının bu yıl içerisinde yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Özellikle yeni çıkacak olan PlayStation oyunları ile beraber rakamların tavan yapması planlanıyor.

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