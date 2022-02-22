PlayStation VR2 Kulaklık Tasarımı Ortaya Çıktı

Geçen ay Sony, VR2 kulaklığını ve Sense denetleyicisini herhangi bir resmi görüntü olmadan duyurmuştu. Yeni Sense denetleyicisinin yanı sıra PS VR2 kulaklığı oldukça dikkat çekici. Sony, VR2’nin PS5 ile birlikte tasarladığı ve yeni kulaklık denetleyicinin ise beyaz ve siyah renk şemasında olduğu belirtildi.

PlayStation VR2, hala USB-C kablosu aracılığıyla PS5’e kablolu bir bağlantı gerekecek. Önceki modele göre daha ince ve hafif bir tasarım, gelişmiş göz izleme ve 110 derecelik görüş alanı ile 90 veya 120 Hz‘de 4K HDR oyun desteği ile birlikte gelecek.

Kulaklığın ergonomi açısından çeşitli kafa boyutları için rahat bir his sağlamak için kapsamlı testler sonucunda geliştirildiği belirtiliyor. İlk PS VR’da kullanılan ve başlık ağırlığını dengelemek için kullanılan kafa bandı konsepti değiştirilmemiş

Kulaklık ayrıca ayarlanabilir bir lens kadranı ve yeni bir havalandırma tasarımı ile birlikte geliyor. Sony ayrıca, kontrollerde geliştirilmiş dokunsal geri bildirimin tanıtımını yapmayı amaçlıyor. Fiyat konusuna gelecek olursak henüz net bir fiyat tahmini yok.

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