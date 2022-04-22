Poco Buds Pro Genshin Impact Edition, Adeta Göz Kamaştırıyor

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition, kulaklıklarının çizimleri ortaya çıktı. Görüntüler, cihazın yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor ve tasarımına ilişkin detaylar sağlıyor. Bu, özel kulaklığın Bluetooth SIG tarafından onaylanmasından çok kısa bir süre sonra geliyor.

Buds Pro Genshin Impact Edition, bir TWS kulaklık ve yeni sızıntı, cihazın özelliklerini gözler önüne seriuor. Bu yeni elde edilen görüntüler, cihazın ilk fotoğrafları olarak karşımıza çıkıyor.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition kırmızı renkle göze çarpıyor. Kulak içi uç tasarımına ve IPX4 dereceli korumaya sahip olan Buds Pro Genshin Impact Edition, muhtemelen aktif gürültü önleme (35dB’ye kadar) özelliği ile gelecek. Bu, ortam gürültüsünü azaltmaya ve ses kalitesini artırmaya yardımcı olacak.

Yeni Poco Buds, işlemelere bağlı olarak Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip olacak. Yeni Poco Buds’ın 28 saate kadar pil ömrü vaat etmesini bekliyoruz. Bu, şarj kutusundan gelen gücü ortaya seriyor. Ortaya çıkan görüntüler, hem USB-C hem de kablosuz şarjın kullanılabilirliğine işaret ediyor.

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