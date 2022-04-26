Poco Buds Pro Genshin Impact Edition Tanıtıldı!

Xiaomi, Poco F4 GT akıllı telefonunu küresel olarak piyasaya sürmek için; bugün erken saatlerde bir lansman etkinliği düzenledi. Marka ayrıca bu lansman etkinliğinde Poco Buds Pro Genshin Impact Edition adlı yeni bir kulaklığı da piyasaya sürdü; gelin bu kulaklığa daha yakından bakalım.

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Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

Poco’nun göz kamaştıran yeni kulaklığı Genshin Impact Edition, Genshin Impact’in oynanabilir karakteri Klee temalı bir cihaz. Klee’nin sihirli kitabı gibi özel bir kutu ile birlikte geliyor ve kulaklık kutusu Klee’nin sırt çantası görünüme sahip.

Kulaklıklar kırmızı bir renk temasıyla geliyor ve kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.2 ile birlikte 9 mm sürücü kurulumunu içeriyor. Bu arada 35dB’ye kadar ortam gürültüsünden kurtulmak için aktif gürültü iptali özelliğine da sahip. Kulaklıklar ayrıca oyun için 69 ms tepki süresi sunan düşük gecikme moduyla geliyor.

Ayrıca Poco Buds Pro Genshin Impact sürümündeki çarpıcı bir özellik, Klee karakterinin Bluetooth üzerinden bağlanmak; pil bitimi ve kulaklıkları çıkardığınızda bağlanmak için özel ses hatlarını kullanmasından kaynaklanıyor. Kulaklıklar ayrıca dışarıda olduğunuzda veya bir arama yapmanız gerektiğinde çift şeffaflık modu da vaat ediyor.

Tek bir şarjla 6 saate kadar dayanan kulaklıklar; USB-C bağlantı noktasına da sahip. Sadece 10 dakikalık şarjın 3 saatlik oynatma süresi sunduğunu da belirtelim. Kulaklıklar, aramaları cevaplamak veya reddetmek; cihazlar arasında geçiş yapmak ve medyayı kontrol etmek için kullanılabilen dokunmatik kontrolleri destekliyor. Kulaklıklar IPX4 sertifikalı ve 4,9 gram ağırlığında. Fiyatı ise 69 euro.