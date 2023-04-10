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Poco F5 Pro Çok İddialı Geliyor!

Günümüzün en büyük teknoloji marklarından Poco, önümüzdeki günlerde global pazarda Poco F5 Pro modelini tanıtacak. Poco F5 Pro modeli bütçe dostu olması ile dikkat çekiyor.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük teknoloji marklarından Poco, önümüzdeki günlerde global pazarda Poco F5 Pro modelini tanıtacak. Poco F5 Pro modeli bütçe dostu olması ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtlan Redmi K60 modeli ile neredeyse aynı özelliklere sahip olacak olan Poco F5 Pro, bütçe dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle ülkemizde oldukça fazla kullanıcısı bulunan Poco, bu ürünü ile beraber ülkemizde ciddi bir pazar alanı oluşturacağa benziyor.

Poco F5 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanacak. Ayrıca baz modelinde 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama bulunuyor. 6.67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip, 1440×3200 piksel QHD+ OLED ekranı var ve 526 ppi piksel yoğunluğuyla en iyi ekrana sahip akıllı telefonlardan birisi olarak piyasaya giriş yapacak.

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Poco F5 Pro Seçenekleri ve Fiyatları şu şekilde;

Poco F5 Pro8 GB RAM + 128 GB Depolama13.500 – 14.000 TL
Poco F5 Pro8 GB RAM + 256 GB Depolama14.500 – 15.000 TL
Poco F5 Pro12 GB RAM + 256 GB Depolama16.000 – 16.500 TL
Poco F5 Pro12 GB RAM + 512 GB Depolama18.000 – 18.500 TL
Poco F5 Pro16 GB RAM + 512 GB Depolama20.000 – 21.000 TL

İlk olarak Çin’de satışa çıkacak olan Poco F5 Pro modeli, 358 dolar ile 516 dolar arasında bir fiyat aralığında olacak. Poco, bu model için ülkemizde özel bir fiyat ayarlamasına gidecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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