Xiaomi 13 Ultra Lansman Tarihi Belli Oldu!

Temmuz ayında gerçekleşen geçen yılki Xiaomi 12S Ultra sürümüne bakıldığında, Xiaomi 13 Ultra hakkında konuşmak için biraz erken, ancak şimdi Xiaomi’nin bu yılın Ultra’sını bu ayın başlarında piyasaya sürmeye hazır olduğuna bazı bilgiler mevcut.

Edilinen bilgilere göre etkinlik 18 Nisan’da yerel saatle 19:00’da gerçekleştirilecek. Ve 13 Ultra’nın kendisinden hiç söz edilmese de, geçen gün Leica’dan gelen teaser, erken sürüm için güçlü bir gerekçe oluşturuyor. Teaserda gösterilen slogan şu şekilde, “Bu ay görüşürüz” şeklinde.

Çıkacak olan cihaz için kesin olmamakla birlikte muhtemelen bu sefer küresel pazara ulaşacak. Ne zaman küresel pazara çıkar sorusunun cevabı muhtemelen Çin’deki resmi lansmandan belki bir veya iki ay sonra küresel pazarda yerini bulması beklenmekte.

Xiaomi 13 Ultra, USB 3.0 Desteği İle Geliyor!