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Xiaomi 13 Ultra, USB 3.0 Desteği İle Geliyor!

Geçen yıldan beri Xiaomi'nin USB 3.0'ı test ettiğine dair söylentiler dolaşıyor ve görünüşe göre yakında çıkacak olan Xiaomi 13 Ultra, bu uzun zamandır beklenen yükseltmeyi vaat eden ilk telefon olacak.

Ayşen Sıla

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xiaomi 13 ultra

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Xiaomi, USB teknolojisinde geride kalıyor ve hala telefonlarındaki eski USB 2.0 bağlantı noktasına bağlı kalıyor. Özellikle Samsung gibi pazardaki diğer büyük şirketler çoktan yapmışken, markanın neden USB 3.0’a geçiş yapmadığı oldukça şaşırtıcı.

Bununla birlikte, geçen yıldan beri Xiaomi’nin USB 3.0‘ı test ettiğine dair söylentiler dolaşıyor ve görünüşe göre yakında çıkacak olan Xiaomi 13 Ultra, bu uzun zamandır beklenen yükseltmeyi vaat eden ilk telefon olacak.

Kaynağımıza göre yakında çıkacak olan Xiaomi 13 Ultra, bir USB 3.x bağlantı noktası ile donatılmış olarak gelecek. Bu bilginin doğru olduğu ortaya çıkarsa, bu, bir Xiaomi akıllı telefonun bu özel USB standardını ilk kez içerdiği anlamına geliyor. Çünkü şu anda, Xiaomi’nin alt markası Black Shark’ın yalnızca bazı oyun telefonları USB 3.0 standardını destekliyor.

USB 3.0, USB 2.0’dan daha iyi hız ve daha verimli güç yönetimi sağlıyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ekranların HDMI’ye çıkış vermesini sağlıyor. Bu, çeşitli senaryolarda özellikle avantajlı olabiliyor. Örneğin, bir slayt gösterisi sunmak veya ayrı bir adaptör olmadan daha büyük bir ekranda sunum yapmak istediğinizde son derece faydalı olacağını belirtelim.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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