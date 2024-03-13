Poco Yeni Akıllı Telefonu X6 Pro’yu Tanıttı

Xiaomi’nin markası Poco bugün yeni bir akıllı telefonun lansmanını yaptı. Telefon, daha önce yalnızca Redmi Note 13R Pro’da gördüğümüz çarpıcı Altın rengiyle geliyor. Ancak iki telefon yalnızca renkten fazlasını paylaşıyor; donanım ikisi arasında kesinlikle aynıdır. Ayrıca Çin Redmi Note 13 ile de eşleşiyorlar.

Poco X6 Pro Dimensity 6080 ile geliyor

Kafa karıştırıcı seri bir yana, Poco ailesindeki ilk Neo telefon, 5G özellikli Dimensity 6080 yonga seti ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama veya 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED üzerine inşa edilmiştir. Panelin üst orta kısmında 16 MP selfie kamerası için bir delik bulunurken, arka tarafta 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Poco X6 Pro’nun Hindistan’da halihazırda Android 14 ve HyperOS ile birlikte gönderilmesine rağmen, yeni telefon eski Android 13 ile birlikte geliyor. 5.000 mAh pil, 33W şarjı destekliyor ve altta yalnızca bir hoparlör bulunuyor; kulaklık stereo ses için ikinci bir kulaklık gibi davranmıyor.