Qualcomm, aptX Kodlayıcılar İçin Lisans Ücretini Kaldırdı!

Qualcomm’un yüksek kaliteli Bluetooth sese izin veren aptX ve aptX HD kodlayıcıları, şirketin yakın zamanda yaptığı bir hamle sayesinde artık Android cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Bundan önce, cihaz üreticileri, cihazlarında kodlayıcıları kullanmak için, cihaz başına ücretlerin yanı sıra tek seferlik ödeme için 6.000 ABD dolarına varan bir lisans ücreti ödemek zorundaydı.

Bu hareket, özel bir Android tabanlı ROM oluşturan herhangi bir geliştiricinin artık Qualcomm aptX veya aptX HD için lisanslı bir yapıdan kopyalamadan destek ekleyebileceği anlamına geliyor.

Kodlayıcılar artık Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) Apache lisansının bir parçası ve kullanımı ücretsiz. Bu değişiklik, ortalama bir Android kullanıcısı için önemli olmasa da, gelecekte hi-fi kablosuz ses formatını destekleyen daha fazla cihaza yol açabiliyor.

Qualcomm, aptX ve aptX HD kodlayıcıların kullanımı artık ücretsiz olsa da, şirketlerin Bluetooth bağlantısının alıcı tarafındaki kod çözücü gibi aptX’in diğer özelliklerini kullanmak için lisans ücreti ödemeleri gerekeceğini açıkladı. Ek olarak, AOSP’nin artık açık kaynaklı olan bu kodlayıcılarını kullanmak hala ROM geliştiricilerinin sorumluluğunda.