Qualcomm PC İçin İşlemci Üretecek!

Günümüzdeki akıllı telefonların işlemci üreticisi olarak tanınan Qualcomm, birçok amiral gemisi akıllı telefona ev sahipliği yapıyor. Qualcomm geçtiğimiz günlerde PC tarafında da işlemci üreteceğini açıklamıştı. Bugün itibariyle Qualcomm açıkladı ki 2023 yılının sonlarına doğru PC için olan işlemciler ile tanışacağız.

Geçtiğimiz günlerde Qualcomm, Apple tarafından kurulan Nuvia’yı satın aldığını açıklamıştı. Uzun süreli bir çalışma olacağı için bu yıl değil de 2023 yılının sonuna doğru çıkacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm yönetim kurulu, Windows 11’in piyasaya çıkmasıyla beraber bu alanda çalışmalar yapılacağını açıkladı. Ayrıca güncel olarak yaşanan birçok soruna çözüm getireceklerini de dile getirdi.

Özellikle akıllı telefon tarafında iyi işler başarmış olan Qualcomm’u PC tarafında görmek birçok kullanıcıyı sevindirmişe benziyor. Ayrıca birçok firmada Qualcomm’un PC tarafındaki performansını merak ediyor. Bununla birlikte hali hazır iki dev olan Intel ve AMD’nin ne gibi bir tepki vereceği teknoloji dünyasının kafasındaki sorulardan bazıları.

Her geçen yıl teknolojinin gelişmesiyle beraber yenilik görmeye alıştık. Özellikle PC tarafında birçok yönden eksiklik bulunuyor. Ayrıca çip sorunu hali hazırda devam eden bir sorun. Qualcomm, son derece emin adımlar atarak piyasaya girmeyi hedefliyor.

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