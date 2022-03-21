Qualcomm, Snapdragon Sound Teknolojisini Tanıttı!

En büyük işlemci markalarından olan Qualcomm, yeni teknolojisi olan Snapdragon Sound teknolojisini tanıttı. Yeni geliştirme ile beraber oyuncuların oyun deneyimi artacak.

Qualcomm, yeni teknolojisinde ses özelliği hakkında ince bir çalışma yürüttü. Yapılan uzun çalışmaların ardından, ultra düşük ses gecikmesi ile oyunseverler oyunlardan tam performans alacak.

Günümüzde akıllı telefon alırken insanlar özellikle işlemciye çok önem veriyor. Bu doğrultuda son yıllarda çıkan amiral gemisi telefonlarda hep Snapdragon görüldü. Snapdragon, kullanılan tüm amiral gemilerinde büyük bir beğeni aldı. Bu beğeni sonrasında ise Snapdragon, oyunseverleri düşünerek onlardan da tam puan almayı hedefliyor.

Yeni tanıttığı Snapdragon Sound için halı hazırda onlarca şirket ile ortak çalışma yürüten Qualcomm, oyunseverlere sürpriz yapmayı planlıyor. Yeni Snapdragon Sound teknolojisi ile beraber hem kablolu hem kablosuz kulaklıklarda ses gecikmesi en az seviyeye indirilecek. Özelikle bu durum birçok oyunsever tarafından istenilen bir özellikti. Qualcomm, bu isteğe kısa sürede cevap verdi ve çalışmalara başladı.

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