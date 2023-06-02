Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3’ü 24 Ekim’de Duyuracak!

Qualcomm, kullanıcılaraına muhteşem bir deneyim ve performans sunacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin duyuru tarihini onayladı. Şirket, yeni amiral gemisi işlemcisini 24 Ekim tarihinde tanıtacak.

Geleneğe göre Qualcomm, Hawaii’de bir Snapdragon zirvesi düzenleyecek ancak bu sefer geçen yıldan yaklaşık bir ay önce olacak. Bildiğimiz kadarıyla çip, Snapdragon 8 Gen 1 ve Gen 2 serilerinde kullanılan 1+2+2+3 yerine yeni bir 1+5+2 mimarisine sahip olacak.

SoC’nin, 5x Cortex-A720 çekirdeği ve 2x Cortex-A520 çekirdeği ve bir Adreno 750 GPU ile eşleştirilmiş 1x Cortex-X4 ana çekirdeğinde çalıştığı ve performansta önemli bir artış vaat ettiği söyleniyor. CPU paketi ayrıca L3 önbelleğini 8 MB’den 10 MB’ye güncelleyecektir.

Yapılan haberlere göre, Xiaomi 14 serisinin Kasım ayında Qualcomm’un yeni amiral gemisi çipini kullanan ilk seri olacağını iddia ediyor. Önümüzdeki aylarda konuyla ilgili daha fazla detayın belli olmasını bekliyoruz.

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