Ana SayfaTeknoloji HaberleriQualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ü 24 Ekim'de Duyuracak!

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3’ü 24 Ekim’de Duyuracak!

Qualcomm, kullanıcılaraına muhteşem bir deneyim ve performans sunacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin duyuru tarihini onayladı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
1
qualcomm snapdragon

Motorola Razr 40 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, bugün iki yeni katlanabilir telefon piyasaya sürdü. Bu telefonlar Razr 40 ve Razr 40...

Qualcomm, kullanıcılaraına muhteşem bir deneyim ve performans sunacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin duyuru tarihini onayladı. Şirket, yeni amiral gemisi işlemcisini 24 Ekim tarihinde tanıtacak.

Geleneğe göre Qualcomm, Hawaii’de bir Snapdragon zirvesi düzenleyecek ancak bu sefer geçen yıldan yaklaşık bir ay önce olacak. Bildiğimiz kadarıyla çip, Snapdragon 8 Gen 1 ve Gen 2 serilerinde kullanılan 1+2+2+3 yerine yeni bir 1+5+2 mimarisine sahip olacak.

SoC’nin, 5x Cortex-A720 çekirdeği ve 2x Cortex-A520 çekirdeği ve bir Adreno 750 GPU ile eşleştirilmiş 1x Cortex-X4 ana çekirdeğinde çalıştığı ve performansta önemli bir artış vaat ettiği söyleniyor. CPU paketi ayrıca L3 önbelleğini 8 MB’den 10 MB’ye güncelleyecektir.

qualcomm snapdragon

Yapılan haberlere göre, Xiaomi 14 serisinin Kasım ayında Qualcomm’un yeni amiral gemisi çipini kullanan ilk seri olacağını iddia ediyor. Önümüzdeki aylarda konuyla ilgili daha fazla detayın belli olmasını bekliyoruz.

Motorola Razr 40 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

-- Reklam --

Samsung Galaxy S24 Ultra, kamerasıyla çığır açabilir

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili son söylentilerde, Galaxy S24 Ultra'nın önemli bir kamera özelliği alacağı ortaya çıktı....
Önceki İçerik
Motorola Razr 40 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021