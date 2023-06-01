Motorola Razr 40 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, bugün iki yeni katlanabilir telefon piyasaya sürdü. Bu telefonlar Razr 40 ve Razr 40 Ultra adını taşıyor. Her iki telefon da birbirinden oldukça farklı ve Ultra modeli daha lüks. Razro 40 Ultra, piyasadaki Vivo X Flip, Oppo Find N2 Flip ve daha pek çok ürüne rakip oluyor.

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra, ortaya hizalanmış delikli bir oyuğa ve 6,79 inçlik bir POLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 1.400 nit tepe parlaklık ve HDR10+ desteği sunuyor.

Razr 40 Ultra, arka panelinde büyük bir ikinci ekrana sahip. Ekran, kamera sensörlerine ve bir LED flaş ünitesine doğru uzanan 3,6 inç boyutlarında. İkinci ekran, 144 Hz yenileme hızına sahip bir pOLED panelle geliyor ve bu, onu kapaklı katlanabilir telefon segmentinde bir ilk yapıyor. Gorilla Glass 7 ile korunuyor.

Kamera cephesinde, Motorola Razr 40 Ultra, 13MP ultra geniş ve makro lens ile eşleştirilmiş 12MP OIS özellikli ana sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. 32MP önde bir selfie kamerası var. Ses açısından katlanabilir telefon, Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörle donatılmış.

Motorola Razr 40 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile donatılmış. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama içeriyor. Katlanabilir telefon, gücünü 33W hızlı şarj destekli 3.800mAh pil ünitesinden alıyor. Yazılım kısmında ise, markanın Ready For özelliğine sahip Android 13’ün stok sürümünde çalışıyor.

Motorola Razr 40 Ultra, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve IP52 suya dayanıklılığa sahip. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 5G, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve NFC yer alıyor. Viva Magenta, Glacier Blue ve Infinite Black satışa çıkan Motorola Razr 40 Ultra’nın fiyatı 800 dolardan başlıyor.