Motorola Razr 40 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, Razr 40 Ultra ile beraber uygun fiyatlı bir kapaklı katlanabilir telefon duyurdu. Motorola Razr 40 olarak adlandırılan bu telefon, orta sınıf teknik özelliklere sahip. Üstelik son derece iyi bir kamerayı da beraberinde getiriyor.

Motorola Razr 40

Motorola Razr 40, Ultra modeliyle aynı 6,9 inç OLED LTPO ekrana, merkeze hizalanmış delikli bir kısma ve FHD+ çözünürlüğe sahip. Sadeleştirilmiş 144 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 10 bit renkli panel sunuyor. Motorola Razr 40, arka panelde 1,5 inçlik daha küçük bir ikinci ekrana sahip.

Motorola Razr 40’ın çift kamera kurulumu, 13 MP ultra geniş açılı lensle eşleştirilmiş 64 MP ana sensörden oluşuyor. 32MP bir selfie kamerası var. Ses açısından, cihaz çift stereo hoparlörlerle donatılmış ve Snapdragon Sound ile Dolby Atmos özelliklerine sahip.

Dahili olarak Motorola Razr 40, bir Snapdragon 7 Gen 1 işlemci desteği taşıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Katlanabilir telefon, 30W kablolu ve 8W kablosuz şarj desteğine sahip 4.200mAh pil ile destekleniyor. Yazılım açısından, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

Motorola Razr 40’taki bağlantı seçenekleri arasında bir USB-C bağlantı noktası, NFC, WiFi-6E, 5G, Çift 4G VoLTE, MIMO ve Bluetooth 5.3 bulunuyor. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı var ve cihaz IP52 dereceli toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı.

Azure Grey, Cherry Powder ve Bright Moon White renklerinde satışa çıkan Motorola Razr 40, 565 dolardan başlayan bir fiyat etiketi taşıyor.