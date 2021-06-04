Qualcomm Yeni Bir Snapdragon Yongası Üzerinde Çalışıyor!

Akıllı telefonların vazgeçilmez işlemcisi Snapdragon‘un üreticisi Qualcomm, şu sıralar amiral gemisi sınıfına hitap eden bir yonga üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Snapdragon 888+ olarak karşımıza çıkacak olan yeni yonganın bugün bazı detayları sızdırıldı. @EvanBlass tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni yonganın SM8450 model numarasıyla geleceği bildiriliyor.

Ayrıca yeni yonga 4 nm‘lik bir üretim teknolojisiyle üretilecek. Bu da onu ilk defa 4 nm ile üretilen işlemci sınıfına sokacak. Yeni yonganın bir diğer detayı ise, Snapdragon 888‘de yer alan X60 5G modeme göre daha hızlı bir indirme hızı sağladığı oluyor. Snapdragon 888‘de yer alan X60 5G model 7.5Gbps hıza ulaşırken yeni yonganın içerisinde yer alacak olan X65 5G modem ise 10Gbps’ye kadar kablosuz indirme hızı sunacak.

Yeni Snapdragon 888+ yonganın diğer detaylarına baktığımızda ise, Kryo 780 çekirdeklerini kullandığını görüyoruz. Buna destek olarak ise ARMv9 tabanına dayanan yeni yonga, oldukça güçlü bir şekilde geliyor. Bu da onu yeni amiral gemisi telefonların içerisinde göreceğimiz anlamına geliyor. Yeni yonganın GPU tarafında ise Adreno 660 yerine yeni Adreno 730‘u kullanacağı söyleniyor.

Bu GPU sayesinde oyunlarda en yüksek performans sağlanabilecek. Kamera detayı henüz paylaşılmamış olsa da yeni bir Spectra 680 ISP olacağı tahmin ediliyor. Şuan içn Qualcomm‘un yeni yongası hakkında ortaya çıkan bilgiler bu yönde oluyor. Ancak ilerleyen günlerde yeni işlemcinin daha fazla detaylanması ve ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.