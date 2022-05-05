Razer, 240 Hz Ekranlı Oyuncu Bilgisayarı İle İlke İmza Attı!

Günümüzün giderek büyüyen teknoloji firmalarından Razer, Blade 15 modeli olan bilgisayarını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Razer, yeni Blade 15 modelinde 240 Hz ekran tazeleme hızına ve OLED bir ekranı bir araya getirdi.

Birçok oyunseverin yakından takip ettiği ve ürünleri severek kullandığı Razer, oyunculara yönelik çalışmalarını genişletti. Bu politika doğrultusunda dizüstü oyuncu bilgisayarlarını geliştiren Razer, CES 2022’de duyurduğu birçok ürünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. CES 2022’de tanıtılan Blade 15’in üzerinde birkaç güncelleme daha gerçekleştirdi ve piyasaya sürmeye hazır olduğunu belirtti.

Blade 15 modeli, dizüstü bilgisayar dünyasında büyük bir yenilik ile girecek. Razer’in dediğine göre, Blade serisi en iyi ekrana sahip oyuncu bilgisayarları olacak. 15.6 inç bir ekran büyüklüğüne sahip olacak olan Blade 15, tam 240 Hz ekran tazeleme hızına ve OLED bir ekrana sahip olacak. Bu özelliklerine bakıldığı zaman birçok oyuncu tarafından sıklıkla tercih edileceği tahmin ediliyor.

Oyunsevelerin ekstra bir harici monitöre ihtiyaç duymadan ileri düzeyde oyun deneyimi yaşamalarını sağlayacak olan Blade 15, sadece oyun için değil aynı zamanda film izleme ve fotoğraf üzerinde de kullanıcılara birçok avantaj sağlayacak. 1 ms gecikmeye sahip olan ekranda 400 nit parlaklık değeri olacak. Bu durum filmlerde ve fotoğraflarda daha canlı ve daha güzel görünümleri elde etmenizi sağlayacak.

Sadece ekran tarafından iddialı olmayan Blade 15, donanımsal açıdan da oldukça iyi özellikleri bir araya getiriyor. 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemci yer alacak. Ayrıca Nvidia RTX 3070 Ti GPU, 32GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD gibi birçok oyuncunun en çok aradığı özellikleri bir araya getirecek.

Razer Blade 15 (2022) Dizüstü Bilgisayar Görücüye Çıktı!