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Razer Blade 15 (2022) Dizüstü Bilgisayar Görücüye Çıktı!

240Hz OLED ekranlı Razer Blade 15, 3.499 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıktı. Şirket, 2022 Blade 15 dizüstü bilgisayarın yeni sürümünü, 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne ve 240 Hz yenileme hızı desteğine sahip 15,6 inç OLED ekran paneline sahip dünyanın ilk ürünü olarak lanse ediyor.

Ayşen Sıla

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Razer-Blade-15

Razer, oyun ürünleri üretmesiyle tanınan bir şirket ve Razer Blade markası altında bir sürü güçlü dizüstü bilgisayara sahip. Dizüstü bilgisayar yelpazesini genişleten şirket, güçlü bir ekranla gelen yeni Razer Blade 15’i duyurdu.

Şirket, 2022 Blade 15 dizüstü bilgisayarın yeni sürümünü; 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne ve 240 Hz yenileme hızı desteğine sahip; 15,6 inç OLED ekran paneline sahip dünyanın ilk ürünü olarak lanse ediyor.

Razer, yeni OLED panelinin 1 ms tepki süresine sahip olduğunu ve OLED teknolojisinin doğasında bulunan derin siyahları sunduğunu ekliyor. Ayrıca %100 DCI-P3 renk gamı ​​ve maksimum 400 nit parlaklık vaat ediyor. Şirket, cihazın ekranını UHD ekrandan 60Hz yenileme hızına yükseltti.

Razer-Blade-15

Cihaz Intel’in 14 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip 12. nesil Alder Lake Core i9-12900H işlemcisinden güç alıyor. Grafik işlemcisi için NVIDIA RTX 3070 Ti dizüstü bilgisayar GPU’su ile birlikte geliyor.

Bellek bölümünde, şirket 32GB’a kadar DDR5 RAM vaat ediyor. 1 TB SSD depolama alanı içeriyor. Ayrıca kullanıcıların dizüstü bilgisayardaki depolama kapasitesini genişletmesine olanak tanıyan ücretsiz bir M.2 yuvası ile geliyor. 240Hz OLED ekranlı Razer Blade 15, 3.499 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıktı.

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KaynakWindows Central

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