Razer, Yeni Yayıncı Ekipmanlarını Tanıttı!

Oyuncu ekipmanları ile tanınan Razer, dün yaptığı açıklama ile beraber 3 yeni yayıncı ekipmanını teknoloji dünyasına duyurdu.

Günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde yayıncıların sayısı her geçen gün artmakta. Bu durum birçok yayıncının ihtiyacını artırıyor. Razer ise yeni tanıttığı ürünleri ile beraber yayıncılara büyük kolaylık sağlayacağa benziyor. Tanıtılan ekipmanlar arasında, dört kanallı ses kontrolü desteği sağlayan mini boy Audio Mixer, aydınlatma için Key Light Chroma ve Seiren Bluetooth yaka mikrofonu yer aldı.

Şu an için yurt dışı fiyatı bilinen yeni set 650 dolara satıcılarla buluşuyor. Tanıtılan setin içerisinde en dikkat çeken ürün ise Audio Mixer oldu. Audio Mixer, 250 dolarlık fiyatı ile beraber raflarda yerini alacak. Bu ürün sayesinde yayıncılar, profesyonel bir şekilde ses kontrolü sağlayabilecek.

Üzerinde mikrofonlar için bir XLR girişi, optik giriş, USB-C ve 3,5 mm giriş ve çıkış bağlantı noktaları bulunuyor. Ön tarafta, kulaklıklar ve mikrofonlar için yine bir çift 3,5 mm jak girişi sunuluyor. Razer’ın Synapse yazılımı ile kontrol edilebiliyor ve efektler eklenebiliyor.

Setin üçüncü parçası ise, çok fazla seyahat edenler için tasarlanmış muhteşem bir yaka mikrofonu. Cihaz, tek şarj ile beraber yaklaşık 6 saatlik bir kullanım deneyi sunuyor. Gürültü engelleme modu açıldığında bu süre yaklaşık 4 saat oluyor.

Valve, Steam Deck için Windows 10 sürücülerini yayınladı