Valve, Steam Deck için Windows 10 sürücülerini yayınladı

Valve bugün Steam Deck el konsolu için Windows sürücüleri sağladığını duyurdu. Bu sürücüler, Microsoft’un işletim sistemini kullanmak isteyenler için önemli donanım uyumluluğu sağlayacaktır.

Bugün piyasaya sürülen sürücüler GPU, Wi-Fi ve Bluetooth içindir. Valve, ses sürücülerinin AMD ile hala üzerinde çalışıldığını, bu yüzden bugün mevcut olmadıklarını söyledi. Bu nedenle, Steam Deck‘teki hoparlörler veya kulaklık jakı aracılığıyla ses desteği olmayacaktır. Kullanıcıların Bluetooth veya USB ses cihazlarını kullanmaları gerekecektir.

Sürücüler yalnızca Windows 10 için sağlanmaktadır. Windows 11 sürücüleri çalışıyor ve daha sonra Windows 11 için zorunlu olan fTPM desteğini etkinleştirecek bir BIOS güncellemesi ile gelecek.

Steam Deck şu anda çift önyüklemeyi desteklemiyor, bu özellik daha sonra gelecek. Kullanıcılar bu nedenle mevcut SteamOS‘u Windows 10 ile değiştirmek zorunda kalacaklar ve eğer geri dönmek istiyorlarsa bunun tersi de geçerli.

Steam Deck esasen elde taşınan bir x86 PC’dir ve bu nedenle herhangi bir masaüstü işletim sisteminin kurulmasını destekler, ancak tam işlevsellik hala yerel sürücü desteği gerektirir. Cihaz, Steam mağazasında Windows oyunlarını çalıştırmak için Proton öykünücüsünü kullanan Linux tabanlı bir işletim sistemi olan Valve’s SteamOS ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

SteamOS, Steam Deck donanımı için özel olarak tasarlanmış ve başlangıçta iyi bir oyun desteğine sahip olsa da, Steam mağazasındaki her oyunu Windows’un yaptığı gibi desteklemez ve Epic gibi diğer kaynaklardan oyun yüklemeyi desteklemez. Games Store veya Microsoft Store, ikincisi Game Pass için gereklidir. Bu, dezavantajlarla uğraşmaya istekli olduğunuz sürece, Steam Deck’e hemen şimdi Windows yüklemek istemek için büyük bir nedendir.