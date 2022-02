Valve Steam Deck’i piyasaya sürüyor

Valve bugün nihayet taşınabilir Steam Deck oyun konsolunu piyasaya sürdü. Cihaz şimdi, sipariş ayrıntılarını içeren bir e-posta alacak olan ilk rezervasyon sahibi grubuna sipariş vermek için hazır durumda.

Cihazı rezerve eden potansiyel alıcıların, e-postayı aldıktan sonra satın almalarını tamamlamak için 72 saatleri olacak veya rezervasyonlarını iptal edebilirler. Bir sonraki e-posta grubu önümüzdeki hafta gönderilecek.

Valve ayrıca Aperture Desk Job adlı bir mini oyun da yayınladı. Portal evreninde geçen oyun, Steam Deck kontrolleri ve özellikleri arasında size yol göstermek için tasarlandı. Ancak Steam Deck için tasarlanmış olsa da, Windows PC’si ve joystick olan herkese indirilebilecek.

Bu mini oyun tüm Steam kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilecek ve 1 Mart’ta satışa sunulacak.

Bu arada, Steam sitesinde Valve, Steam Deck donanımında iyi çalışan oyunları sergilemek için Great on Deck adlı bir sayfa da oluşturdu. Dikkate değer oyunlardan bazıları Elden Ring, Horizon Zero Dawn, The Witcher 3: Wild Hunt, Stardew Valley, Hades, Terraria, Shadow Warrior 2 ve daha fazlasını içerir.

Bu oyunların tüm uyumluluk kontrollerini geçtiği ve Steam Deck’te “harika bir deneyim” olduğu söyleniyor.

Steam Deck’in fiyatı 64 GB model için 399 dolar, 256 GB model için 529 dolar ve 512 GB model için 649 dolar.

Steam Deck’in çıkışını kutlamak için, ekip bir çıkış videosu hazırladı. Bu videonun çok eğlenceli olduğunun da altını çiziyorlar. Yorum sizin.