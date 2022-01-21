Razer X Hello Kitty serisi yeni oyun ürünleri tanıtıldı

Bilinen bir oyun aksesuarı üreticisi olan Razer; havalı ve güçlü isimlerle keskin “oyuncu” estetiğine sahip ürünleri piyasaya sürüyor. Şirket, Hello Kitty serisinin bir parçası olan yeni sevimli cihazlarını da görücüye çıkardı.

DeathAdder fare ve BlackWidow klavye serisi üreticisi Razer; en yeni ürünleri için Hello Kitty ile işbirliği yapıyor. Buna yeni bir fare altlığı, bir oyun faresi; bir klavye ve hatta oyun kulaklıkları ve oyun koltuğu da dahil; ve evet, hepsi parlak pembe.

Yeni lansmanlar arasında Razer X Hello Kitty ve Arkadaşları koleksiyonunun Kraken BT “Kitty Edition” başlığı belki de en çok öne çıkan model oluyor. Yuvarlak kulaklıklar;ikonik Hello Kitty fiyonk ile parlak bir Hello Kitty estetiğine sahip. Bu kulaklığın fiyatı 119.99 ABD Doları.

Benzer şekilde, Hello Kitty ve gökkuşağı süslemeli parlak pembe Sanrio temalı DeathAdder Essential fare ve Goliathus fare altlığı 64,99 ABD Dolarına birlikte satışa çıkıyor.

Şirket, normal oyun aksesuarlarının yanı sıra yeni bir oyun koltuğu da satıyor. Hello Kitty’ye sahip Razer Iskur X oyun koltuğu var. Bu sandalyenin fiyatı 499,99 ABD Doları ve alıcılar ayrıca 59.99 ABD Doları karşılığında hafızalı köpüklü bir bel yastığına da sahip olabiliyor.