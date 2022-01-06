Razer Zephyr Pro, CES 2022’de Tanıtıldı!

Razer, CES 2022 etkinliği sırasında Razer Zephyr Pro‘yu tanıttı. Ayrıca terk edilen Project Hazel konseptinden sevilen bir özelliği geri getirdi. Son olarak, Zephyr Pro ses yükseltme ile birlikte geliyor.

Razer Zephyr Pro

Razer, teknolojinin, kullanıcının sesini daha net ve daha az boğuk çıkarmaya yardımcı olduğunu iddia ediyor. Bu, iletişime yardımcı oluyor ve çözüm, hibrit bir çalışma ortamında işbirliği yapmak isteyenler için iyi olabilir.

Çene etrafındaki hoparlör ızgaralarıyla işaretlenmiş, her iki yanda birer tane olmak üzere iki hoparlör var. Mikrofon, elbette, maskenin içinde yer alıyor. Razer, maskenin amplifikasyonunun bir metrelik alan içinde 60 desibele kadar çıkabileceğini söylüyor. Zephyr Pro ayrıca, Razer’ın pili sürekli boşaltmamak için; dahil edildiğini söylediği bir açma/kapama geçiş düğmesine de sahip.

İletişime yardımcı olmak için Zephyr Pro konuşurken; dudaklarınız da dahil olmak üzere yüzünüzün daha fazlasını göstermek için şeffaf bir tasarıma sahip.

Geçen yılki Zephyr gibi; Zephyr Pro da oyun üreticisinin bir akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilen Chroma RGB aydınlatma sistemini kullanıcının daha kolay nefes almasına yardımcı olmak için soğutma ve havalandırmaya yardımcı olduğu söylenen PC benzeri çift fanları destekliyor.

Yine de, gösterişli RGB aydınlatması ve bir oyun kulesinin şeffaf kasasının bir parçası gibi görünen ileriye dönük bir oyun tasarımı ile Zephyr Pro, çoğu insan için hala farklı duruyor.

Zephyr Pro, standart Zephyr’den 50 dolar daha pahalı olan 150 dolara mal oluyor. Razer ayrıca toplam 99 günlük kullanım için 33 filtre içeren 200 dolarlık bir paket sunuyor.

Bkz: Razer X Fossil Gen 6, CES 2022’de Görücüye Çıktı!