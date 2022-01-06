Razer X Fossil Gen 6, CES 2022’de Görücüye Çıktı!

Razer, CES 2022‘de duyrulan özel sürüm bir akıllı saati tanıtmak için akıllı saat üreticisi Fossil ile ortaklık kurdu.

İki şirket birlikte Razer x Fossil Gen 6 akıllı saatini CES 2022’de duyurdu. Cihazın adından da anlaşılacağı gibi bu; Wear OS çalıştıran mevcut akıllı saatin temalı bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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Razer x Fossil Gen 6

Bu yeni akıllı saat, Razer temalı yeşil ve siyah renkli kayışlarla birlikte geliyor ve yazılıma dahil olan üç temalı saat yüzünü bir araya getiriyor: Chroma, Text ve Analog.

42 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta sunulan; orijinal Fossil Gen 6 akıllı saatin aksine; Razer ile yapılan bu yeni sürüm; yalnızca 44 mm’lik tek bir boyutta ve bazı benzersiz arayüz öğelerini içeriyor.

Yazılıma gelince, cihaz Google’ın Wear OS 2‘sini çalıştırıyor; ancak orijinal Fossil saatine benzer şekilde, bu yıl içinde Wear OS 3’e yükseltme planları var. Bu arada Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus yonga seti desteği taşıyor.

Cihazdaki diğer özellikler arasında GPS, kalp atış hızı sensörü, Sp02 kan oksijen sensörü ve Bluetooth 5.0 LE bağlantısı yer alıyor. Ayrıca Amazon’un Alexa sesli asistanı için destek taşıyor.

Bu sınırlı sürüm bir sürüm ve iki şirket bu özel sürüm akıllı saatten; yalnızca 1.337 adet satacak. Orijinal üründen biraz daha yüksek olan 329 dolarlık fiyatla görücüye çıktı.

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