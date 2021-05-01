En İyi Wear OS Saatleri – 2021

Android Wear’in ilk günlerinde sadece birkaç akıllı saat seçeneği vardı. O zamandan beri, platform Wear OS olarak yeniden adlandırıldı. Birçok şirket de bu platforma katıldı. Peki hangisini almalı ? Hangi Wear OS akıllı saati en iyisi dersiniz ? Bu makalemizde sorularınıza cevap bulacaksınız. Karşınızda en iyi Wear OS akıll saatler listemiz.

Mobvoi TicWatch Pro 3

Mobvoi’nin yeni TicWatch Pro 3 saati, Qualcomm’un yeni Snapdragon Wear 4100 yonga setine sahip ilk akıllı saatidir. Bu, 1GB RAM ile birleştiğinde, genel olarak iyi bir performans ve mükemmel pil ömrü sağlar. Bazı malzemeler biraz ucuz görünse de, Mobvoi TicWatch Pro 3 hala satın alabileceğiniz en iyi Wear OS saatleri arasında yer alıyor.

Artıları

Harika pil ömrü

Zippy performansı

Çift ekran

Geliştirilmiş tasarım

Doğru kalp atış hızı sensörü

Eksileri

Hatalı uyku ve kondisyon takibi

Ucuz kayış

Önceki modellere göre daha az dayanıklı

Fossil Gen 5

Wear OS’un yenilenmesi gerekiyor, ancak Fossil Gen 5 akıllı saat, mükemmel donanım ve performansla listemizde yer alıyor. 1GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 3100 işlemciye sahip, bu da performansın harika olduğu anlamına geliyor.

Artıları

Canlı, parlak ekran

Önceden yüklenmiş çok sayıda harika arayüzü

Kullanışlı özel pil modları

GPS, NFC ve kalp atış hızı sensörü

Doğru fitness takibi

Yerleşik hoparlör

Eksileri

Pil ömrü

Fazlasıyla pahalı

Skagen Falster 3

Skagen Falster 3, ilk iki Falster akıllı saati rahatsız eden tüm performans ve pil sorunlarını düzeltiyor. Temelde Fossil Gen 5 ile aynı özelliklere ve olabildiğince fazla pil tüketmesine gerçekten yardımcı olan fantastik özel pil modlara sahip. Ayrıca dahili bir hoparlör de var, böylece Google Asistan’ı rahatlıkla kullanabilir ve telefon aramalarını Bluetooth üzerinden doğrudan saatinizden yanıtlayabilirsiniz.

Artıları

Basit, iyi tasarım

Tüm gün dayanan pil ömrü

Kullanışlı özel pil modları

Performans büyük ölçüde geliştirildi

Yerleşik hoparlör

Eksileri

Wear OS hatalı olabiliyor

Satışta olmadığından pahalı olabilir

Suunto 7

Suunto, akıllı saat alanında yeni ve ilk ürünü olan Suunto 7 sağlam bir ilk deneme diyebiliriz. İlk kez akıllı saat kullananlar için Suunto’dan satın alabileceğiniz en iyi akıllı saat ve kesinlikle fitness için en iyi Wear OS saati diyebiliriz. Bununla birlikte, fitness ve sağlık istatistikleri Suunto uygulaması ile Google Fit arasında bölünmüş ve bu açıkçası büyük bir hata olmuş.

Artıları

Dayanıklı, üst düzey tasarım

Sağlam performans

Doğru GPS takibi

Çok sayıda egzersiz modu ve sağlık özelliği

İki günlük pil ömrü

Eksileri

Suunto uygulaması ve Google Fit arasında ayrılmış aktivite ölçümleri

Harici HR sensörleriyle uyumlu değil

Wear OS, genel deneyimi engelleyen sınırlamalara sahip

Çok pahalı

Moto 360 (2019)

EBuyNow adlı bir şirket, 2019 yılında yeni bir Wear OS cihazıyla ikonik Moto 360 serisini yeniden canlandırdı. Moto 360 (2019), genel olarak harika bir Wear OS akıllı saati diyebiliriz. Ekran, performans ve pil ömrü birinci sınıf ve modern bir Wear OS saatinden tam olarak isteyeceğiniz her şeye sahip.

Artıları

Şık tasarım

İyi pil ömrü (Wear OS için)

GPS, NFC ve HR sensörü hepsi burada

(Çoğunlukla) doğru kalp atış hızı sensörü

Eksileri