Razer Yeni Kaira X Oyun Kulaklığını Piyasaya Sürdü!

Oyun aksesuarlarıyla tanınan Razer, şimdi de yeni oyun kulaklıklarını piyasaya sürdü. PlayStation ve Xbox oyuncuları için tasarlanan Razer Kaira X bugün görücüye çıktı.

Bununla birlikte şirket, Xbox denetleyici şarj standları, Kaira Pro kulaklıklar ve Wolverine V2 denetleyicisini de piyasaya sürdü. Razer’ın bu yeni ekonomik oyun kulaklığı, şirketin Triforce 50mm sürücülerini kullanıyor ve esnek, bumba monteli Razer HyperClear Kardioid Mikrofon ile birlikte geliyor.

Ek konfor için yerleşik kontroller, yastıklı bir kafa bandı ve Flowknit Memory Foam Kulak Yastıkları da var. Ek olarak, platformlar arası uyumluluğa izin veren 3,5 mm ses jakı ile birlikte geliyor.

PlayStation için Kaira X yalnızca siyah beyaz bir tasarımda bulunurken, Xbox varyantı siyah, beyaz ve üç göze çarpan renk (mavi, kırmızı ve “volt” yeşili) içeren beş renkte mevcut. Fiyatı ise 60 dolar olarak belirlendi.

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