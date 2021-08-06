Realme Book, 18 Ağustos’ta Satışa Sunulacak

Yakın zamanda Realme, Realme GT serisinin lansman tarihinin Hindistan’da 18 Ağustos olduğunu doğruladı. Akıllı telefon serisinin yanı sıra Realme Book adlı bir dizüstü bilgisayarın da piyasaya sürüleceği söylendi. Şimdi, Realme‘nin CEO’su Madhav Sheth, Twitter’da Realme Book’un gerçekten de 18 Ağustos etkinliğinde satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Geçmiş raporlar, alüminyum gövdeli Realme Book’un Apple MacBook Air‘e çok benzeyeceğini söylemişti. Cihazın Real Blue, Real Red ve Real Apricot gibi renklerde gelmesi bekleniyor.

Cihaz, 3:2 en boy oranı sunan 14 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bilgisayarın Intel’in 11. nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerinden güç alması bekleniyor. Realme Book, Windows 10 ile çalışacak ve Windows 11 güncellemesi almaya hak kazanacak.

Parmak izi tarayıcı işlevi gören bir güç düğmesine sahip bir şık klavye ile gelecek. Bağlantı cephesinde, Realme Book’un kullanıcılara bir USB–A bağlantı noktası, iki USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve bir şarj bağlantı noktası sunması bekleniyor.