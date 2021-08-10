Realme Book’un Lansman Tarihi Sonunda Açıklandı

Realme, son birkaç aydır ilk dizüstü bilgisayarından bahsediyor. Bugün şirket, çok beklenen Realme Book dizüstü bilgisayarını 18 Ağustos’ta piyasaya süreceğini açıkladı.

Şirket ayrıca Realme Pad adlı bir tablet için de hazırlıyor. Ancak Realme Pad’in 18 Ağustos’ta Realme Book ile birlikte resmileşip resmileşmeyeceği henüz belli değil. Digital Chat Station tarafından paylaşılan resmi afiş ve görsel, Realme Book’a iyi bir bakış sunuyor.

Dizüstü bilgisayar metalik bir kasa ve ince çerçevelerle donatılmış. Arkadan aydınlatmalı bir klavyeye ve büyük boyutlu bir dokunmatik yüzeye sahip. Cihazda özel bir parmak izi tarayıcı da bulunuyor.

Realme’nin Avrupa ve Hindistan CEO’su Madhav Sheth, Realme Book Slim adlı bir Realme dizüstü bilgisayar modelinden de bahsetti. Aynı zamanda bir sızıntı, Realme Book Slim’in sadece 1,3 kg ağırlığında hafif bir model olacağını ortaya çıkardı. Yeni dizüstü bilgisayarlar için sabırsızlanıyoruz.