Realme Book Enhanced Edition Air Tanıtıldı!

Realme GT2 serisi lansman etkinliğinde marka, Realme Book Enhanced Edition adlı yeni bir dizüstü bilgisayarı da duyurmuştu. Şimdi de Realme Book Enhanced Edition Air olarak adlandırılan yeni bir model görücüye çıktı. Gelin bu yeni cihaza birlikte göz atalım.

Realme Book Enhanced Edition Air

Yeni tanıtılan Realme Book Enhanced Edition Air, iki fark dışında Realme Book Enhanced Edition ile tamamen aynı. Yeni modeline ekran çerçevesi, orijinal versiyondaki polyesterin aksine camdan yapılmış. Ayrıca son model, eskisinden (1,47 kg) biraz daha hafif ve 1,37 kilogram ağırlığında.

Realme Book Enhanced Edition Air, 3:2 en boy oranı; %100 sRGB renk gamı ​​kapsamı ve 400 nit parlaklık ile 14 inç 2K ekrana (LCD) sahip. VC sıvı soğutmalı 11. Nesil Intel Core i5-11320H işlemci ve Microsoft Windows 11 desteği taşıyor.

Dizüstü bilgisayar WiFi 6, Thunderbolt 4’lü bir USB Type-C bağlantı noktası; başka bir USB Type-C bağlantı noktası (USB 3.2 Gen 2); bir USB Type-A bağlantı noktası (USB 3.1 Gen 1) ve bir 3,5 mm kulaklık jakı vaat ediyor. Diğer özellikler arasında arkadan aydınlatmalı klavye, çift stereo hoparlör; parmak izi sensörü, ColorOS PC Connect ve 54Wh pil yer alıyor.

Son olarak, metal yekpare gövdeli dizüstü bilgisayar; 14,9 mm kalınlığında ve iki renkte (Sky Blue, Island Grey) geliyor. 16 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB PCIe SSD ile; Realme Book Enhanced Edition Air’in fiyatı 740 dolar.